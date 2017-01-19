"Арсенал" отклонил запрос "Ювентуса" насчет Санчеса

"Арсенал" отверг запрос "Ювентуса" относительно нападающего Алексиса Санчеса и все еще надеется заключить с игроком сборной Чили новый контракт.

Как известно, действующий контракт Санчеса по-прежнему истекает в конце следующего сезона. Безуспешные попытки "канониров" продлить сотрудничество со своим лидером, а также некоторые намеки самого Алексиса на то, что он несчастлив в "Арсенале", лишь подпитывают спекуляции относительно будущего игрока.



Как утверждает Daily Mirror, в это трансферное окно доступностью 28-летнего Санчеса поинтересовался "Ювентус". Чемпионы Серии А вступили в контакт с представителями Алексиса и выразили готовность сделать официальное предложение в размере свыше 60 миллионов фунтов.



Также поговаривают, что "Ювентус" предложил "Арсеналу" использовать своего боснийского полузащитника Миралема Пьянича в качестве разменной монеты. Однако заинтересовать "канониров" клубу из Турина так и не удалось.



Сообщается, что "Арсенал" отклонил все запросы "Ювентуса" и дал четко понять, что не собирается продавать Санчеса в январе. Лондонский клуб по-прежнему надеется заключить новый контракт с Алексисом, но если до лета этого не произойдет, то "канониры" могут пересмотреть свою позицию.