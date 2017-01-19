"Манчестер Юнайтед" стал самым доходным клубом мира

Спустя 11 лет "Манчестер Юнайтед" вернулся на вершину рейтинга самых доходных клубов мира, заработав в сезоне 2015/16 рекордную для футбола сумму в 515.3 миллионов фунтов.

Увеличив свои доходы за 12 месяцев на 20 с небольшим млн. фунтов, "красные дьяволы" смогли перепрыгнуть сразу через две строчки рейтинга Deloitte Football Money League, оставив позади испанские гранды "Барселону" и "Реал".



Следующим английским клубом в рейтинге оказался "Манчестер Сити", за год поднявшийся на пятую позицию и увеличивший свои доходы до 392.6 млн. фунтов.



В топ-10 также вошли "Арсенал" (350.4 млн. фунтов), "Челси" (334.6 млн. фунтов) и "Ливерпуль" (302 млн. фунтов). Во второй десятке расположились "Тоттенхэм" (209.2 млн. фунтов), "Вест Хэм" (143.8 млн. фунтов) и ставший чемпионом "Лестер" (172.1 млн. фунтов).



В качестве доходов аналитики Deloitte учитывают поступления от проведения матчей, от телевизионных трансляций и коммерческой деятельности. Трансферная деятельность клубов в данном исследовании не учитывается.



Также стоит отметить, что лидерство "Юнайтед" может оказаться временным ввиду последствий Brexit и неучастия в Лиге Чемпионов.



"Манчестер Юнайтед" пришлось ждать 11 лет, чтобы вернуть себе звание ведущего клуба мира по генерируемым доходам, и этого им удалось добиться благодаря феноменальному росту поступлений от коммерческой деятельности".



"Их способность в последние годы вести коммерческую деятельность на более выгодных условиях, нежели конкуренты, стала ключевым фактором, позволившим клубу вернуть себе место во главе Money League".



"Тем не менее, "Барселона" и "Реал" остаются серьезными конкурентами в борьбе за первое место на следующий год ввиду отсутствия "Юнайтед" в Лиге Чемпионов, ослабления курса фунта по отношению к евро и, заглядывая наперед, стремления других клубов заключать коммерческие сделки на столь же выгодных условиях, используя "Юнайтед" как прецедент", — сообщил аналитик Deloitte Дэн Джонс.



