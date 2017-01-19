"Манчестер Юнайтед" стал самым доходным клубом мира
Спустя 11 лет "Манчестер Юнайтед" вернулся на вершину рейтинга самых доходных клубов мира, заработав в сезоне 2015/16 рекордную для футбола сумму в 515.3 миллионов фунтов.
Увеличив свои доходы за 12 месяцев на 20 с небольшим млн. фунтов, "красные дьяволы" смогли перепрыгнуть сразу через две строчки рейтинга Deloitte Football Money League, оставив позади испанские гранды "Барселону" и "Реал".
Следующим английским клубом в рейтинге оказался "Манчестер Сити", за год поднявшийся на пятую позицию и увеличивший свои доходы до 392.6 млн. фунтов.
В топ-10 также вошли "Арсенал" (350.4 млн. фунтов), "Челси" (334.6 млн. фунтов) и "Ливерпуль" (302 млн. фунтов). Во второй десятке расположились "Тоттенхэм" (209.2 млн. фунтов), "Вест Хэм" (143.8 млн. фунтов) и ставший чемпионом "Лестер" (172.1 млн. фунтов).
В качестве доходов аналитики Deloitte учитывают поступления от проведения матчей, от телевизионных трансляций и коммерческой деятельности. Трансферная деятельность клубов в данном исследовании не учитывается.
Также стоит отметить, что лидерство "Юнайтед" может оказаться временным ввиду последствий Brexit и неучастия в Лиге Чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" пришлось ждать 11 лет, чтобы вернуть себе звание ведущего клуба мира по генерируемым доходам, и этого им удалось добиться благодаря феноменальному росту поступлений от коммерческой деятельности".
"Их способность в последние годы вести коммерческую деятельность на более выгодных условиях, нежели конкуренты, стала ключевым фактором, позволившим клубу вернуть себе место во главе Money League".
"Тем не менее, "Барселона" и "Реал" остаются серьезными конкурентами в борьбе за первое место на следующий год ввиду отсутствия "Юнайтед" в Лиге Чемпионов, ослабления курса фунта по отношению к евро и, заглядывая наперед, стремления других клубов заключать коммерческие сделки на столь же выгодных условиях, используя "Юнайтед" как прецедент", — сообщил аналитик Deloitte Дэн Джонс.
19.01.2017 06:00
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питер почти сравнялся с вонючим миланом
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А чо, скамы на следующий год уже точно не в ЛЧ? Ведь можно же и выиграв ЛЕ, а здесь тоже засада
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"А мы продали Асрака в Китай за кучу лямов мы круто ведем бизнес а чиво дабились вы только и умеете Погба всяких за 100 лямов брать"
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А я пойду пожру.
Как срать пойду, позову. пожрете
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лемас...тычобля
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Может все таки на 120 лямов, а не на 20
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Сити уже в топ 5 обогнав всю историю Арсенала, Челси и Ливерпуля.
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