"Ливерпуль" вышел в 4-й раунд Кубка Англии

Лукас Лейва Со второй попытки "Ливерпулю" все же удалось преодолеть сопротивление "Плимута" и выйти в 4-й раунд Кубка Англии.

Напомним, ранее в январе "красные" сыграли без голов с представителем Лиги Два дома, насытив свой график ненужной переигровкой. Выезд к "Плимуту" также не получился легкой прогулкой, однако результата команда Юргена Клоппа все же добилась.

Судьбу этого выездного матча решил быстрый гол Лукаса Лейвы, который, замкнув навес Филиппе Коутиньо с углового, отличился впервые с 2010 года — 0:1. Счет мог быть и крупнее, но в концовке Дивок Ориги не реализовал пенальти.

Также в 4-й раунд Кубка Англии пробились "Саутгемптон" и "Ньюкасл", одолевшие "Норвич" и "Бирмингем", соответственно.

"Плимут" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:1)

Гол: Лейва 18.

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Гомес, Лейва, Морено, Стюарт, Эджария, Коутиньо (Уилсон 65), Вудберн, Ориги, Старридж (Оджо 76).

"Саутгемптон" — "Норвич" — 1:0 (0:0)

Гол: Лонг 90.

"Саутгемптон": Льюис, Мартина, Йошида, Стивенс, Маккуин, Класи, Рид (Ромеу 71), Уорд-Проуз, Симс, Лонг, Родригес (Редмонд 70).

"Ньюкасл" — "Бирмингем" — 3:1 (2:0)

Голы: Ритчи 9 (пен), 90, Гуффран 34 — Коттерилл 71.


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2017 00:45

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  1. ssa 19.01.2017 00:55 # ssa
    стыдоба. чуть не уснул за просмотром игры. нет у нас толковых игроков из молодежки.

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  2. kos9k 19.01.2017 00:54 # kos9k
    унылый матч в исполнении ЛФК, но выиграли и это главное

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  3. sausage 19.01.2017 00:49 # sausage
    Сук, лучше бы я не видел этого глиномесива. Если после этого недофутбола они лебедей и Сотон не вынесут, пусть Клопп пиздует в Майнц и там мотивирует.

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  4. skychnie-oboi 19.01.2017 00:47 # skychnie-oboi
    Изи.Могли забить и 5 голов, но не стали включать больше 1-й передачи.

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  5. evilvillian 19.01.2017 00:46 # evilvillian
    ez каточка

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  6. reeker 19.01.2017 00:46 # reeker
    Какая же слабая молодёжь у Ливерпуля.Соланке,Абрахамы и Лофту-Чики напихали бы этому Плимуту по самые гланды.В общем у Ливерпуля нет будущего.

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  7. physical 19.01.2017 00:45 # physical
    мои поздравления пернатым.

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  8. electric 19.01.2017 00:44 # electric
    С победой!
    Кубок наш!
    Фапл наш!

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