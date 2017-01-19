"Ливерпуль" вышел в 4-й раунд Кубка Англии

Со второй попытки "Ливерпулю" все же удалось преодолеть сопротивление "Плимута" и выйти в 4-й раунд Кубка Англии.

Напомним, ранее в январе "красные" сыграли без голов с представителем Лиги Два дома, насытив свой график ненужной переигровкой. Выезд к "Плимуту" также не получился легкой прогулкой, однако результата команда Юргена Клоппа все же добилась.



Судьбу этого выездного матча решил быстрый гол Лукаса Лейвы, который, замкнув навес Филиппе Коутиньо с углового, отличился впервые с 2010 года — 0:1. Счет мог быть и крупнее, но в концовке Дивок Ориги не реализовал пенальти.



Также в 4-й раунд Кубка Англии пробились "Саутгемптон" и "Ньюкасл", одолевшие "Норвич" и "Бирмингем", соответственно.



"Плимут" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:1)



Гол: Лейва 18.



"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Гомес, Лейва, Морено, Стюарт, Эджария, Коутиньо (Уилсон 65), Вудберн, Ориги, Старридж (Оджо 76).



"Саутгемптон" — "Норвич" — 1:0 (0:0)



Гол: Лонг 90.



"Саутгемптон": Льюис, Мартина, Йошида, Стивенс, Маккуин, Класи, Рид (Ромеу 71), Уорд-Проуз, Симс, Лонг, Родригес (Редмонд 70).



"Ньюкасл" — "Бирмингем" — 3:1 (2:0)



Голы: Ритчи 9 (пен), 90, Гуффран 34 — Коттерилл 71.