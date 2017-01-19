"Ливерпуль" вышел в 4-й раунд Кубка Англии
Со второй попытки "Ливерпулю" все же удалось преодолеть сопротивление "Плимута" и выйти в 4-й раунд Кубка Англии.
Напомним, ранее в январе "красные" сыграли без голов с представителем Лиги Два дома, насытив свой график ненужной переигровкой. Выезд к "Плимуту" также не получился легкой прогулкой, однако результата команда Юргена Клоппа все же добилась.
Судьбу этого выездного матча решил быстрый гол Лукаса Лейвы, который, замкнув навес Филиппе Коутиньо с углового, отличился впервые с 2010 года — 0:1. Счет мог быть и крупнее, но в концовке Дивок Ориги не реализовал пенальти.
Также в 4-й раунд Кубка Англии пробились "Саутгемптон" и "Ньюкасл", одолевшие "Норвич" и "Бирмингем", соответственно.
"Плимут" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:1)
Гол: Лейва 18.
"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Гомес, Лейва, Морено, Стюарт, Эджария, Коутиньо (Уилсон 65), Вудберн, Ориги, Старридж (Оджо 76).
"Саутгемптон" — "Норвич" — 1:0 (0:0)
Гол: Лонг 90.
"Саутгемптон": Льюис, Мартина, Йошида, Стивенс, Маккуин, Класи, Рид (Ромеу 71), Уорд-Проуз, Симс, Лонг, Родригес (Редмонд 70).
"Ньюкасл" — "Бирмингем" — 3:1 (2:0)
Голы: Ритчи 9 (пен), 90, Гуффран 34 — Коттерилл 71.
19.01.2017 00:45
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Последние комментарии:
стыдоба. чуть не уснул за просмотром игры. нет у нас толковых игроков из молодежки.
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унылый матч в исполнении ЛФК, но выиграли и это главное
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Сук, лучше бы я не видел этого глиномесива. Если после этого недофутбола они лебедей и Сотон не вынесут, пусть Клопп пиздует в Майнц и там мотивирует.
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Изи.Могли забить и 5 голов, но не стали включать больше 1-й передачи.
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ez каточка
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Какая же слабая молодёжь у Ливерпуля.Соланке,Абрахамы и Лофту-Чики напихали бы этому Плимуту по самые гланды.В общем у Ливерпуля нет будущего.
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мои поздравления пернатым.
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С победой!
Кубок наш!
Фапл наш!
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