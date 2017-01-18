Лукаку не покинет "Эвертон" в январе

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку, которого пресса вновь принялась сватать в "Челси", заявил, что остаток сезона ожидает провести в "Эвертоне".

Согласно слухам, из-за неопределенной ситуации с Диего Костой "синие" всерьез задумались о возвращении Лукаку, которого они продали "ирискам" в июле 2014 за 28 миллионов фунтов. Однако сам бельгиец исключает смену клуба посреди сезона.

"В данный момент я сосредоточен лишь на том, чтобы успешно провести этот сезон. Я не читаю газет, я просто сосредоточен на выступлении за команду. Что бы вы ни писали, парни, меня это не беспокоит".

"Мы добились отличного результата против "Сити", и надеюсь, он позволит нам вернуться в колею. В этой лиге много матчей. Это сложная лига, и нам нужно сосредоточиться на своей игре, иначе мы разочаруемся в себе".

"Финишировать в топ-4 или топ-5 будет по-настоящему сложно, но это приятная цель. Ради этого и играют в футбол. В данную минуту нам лишь важно показывать стабильную игру на поле, чего с нами не было в первые шесть месяцев сезона".

"С новыми трансферами, которые уже состоялись и, надеюсь, еще состоятся, конкуренция в команде лишь возрастет, а там посмотрим, к чему это приведет", — сообщил Лукаку talkSPORT.


Метки Лукаку, слухи, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 18.01.2017 22:47 # j-silver
    Надеюсь не купят это полено. Такие только астерам нравятся, как футболисты

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  2. cold-siemens 18.01.2017 22:28 # cold-siemens
    когда Ибрагимович уйдет на пенсию (этого не будет), это будет лучший фрв в АПЛ

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  3. dimon70 18.01.2017 22:13 # dimon70
    замена псу летом,очевидно может

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  4. blueswin 18.01.2017 22:03 # blueswin
    А он всегда об этом и мечтал, играть в середнячке без амбиций и целей. Попутно получая приличные деньги. Мог бы стать кем, а стал бревном. Может он и забивной нап, но не стоит тех денег что за него просят и играть в Челси. Выйдет он против МЮ и МС, будем играть в 10. Проходили, видели, помним.

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