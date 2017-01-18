Лукаку не покинет "Эвертон" в январе

Нападающий Ромелу Лукаку, которого пресса вновь принялась сватать в "Челси", заявил, что остаток сезона ожидает провести в "Эвертоне".

Согласно слухам, из-за неопределенной ситуации с Диего Костой "синие" всерьез задумались о возвращении Лукаку, которого они продали "ирискам" в июле 2014 за 28 миллионов фунтов. Однако сам бельгиец исключает смену клуба посреди сезона.



"В данный момент я сосредоточен лишь на том, чтобы успешно провести этот сезон. Я не читаю газет, я просто сосредоточен на выступлении за команду. Что бы вы ни писали, парни, меня это не беспокоит".



"Мы добились отличного результата против "Сити", и надеюсь, он позволит нам вернуться в колею. В этой лиге много матчей. Это сложная лига, и нам нужно сосредоточиться на своей игре, иначе мы разочаруемся в себе".



"Финишировать в топ-4 или топ-5 будет по-настоящему сложно, но это приятная цель. Ради этого и играют в футбол. В данную минуту нам лишь важно показывать стабильную игру на поле, чего с нами не было в первые шесть месяцев сезона".



"С новыми трансферами, которые уже состоялись и, надеюсь, еще состоятся, конкуренция в команде лишь возрастет, а там посмотрим, к чему это приведет", — сообщил Лукаку talkSPORT.