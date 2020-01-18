"Челси" продал Патрика Бэмфорда в "Мидлсбро"

"Мидлсбро" официально подтвердил приобретение нападающего "Челси" Патрика Бэмфорда. По слухам, стоимость трансфера может достигать 10 миллионов фунтов.

Напомним, этот сезон Бэмфорд начинал в аренде в "Бернли", где сыграл лишь шесть матчей в рамках Премьер-Лиги и ни разу не отличился. С возобновлением трансферного окна "синие" решили досрочно отозвать Патрика и подыскать ему новый клуб.



Здесь весьма кстати для "Челси" оказался интерес "речников", которые предложили за 23-летнего англичанина хорошие деньги. И вот сегодня Патрик официально перебрался на "Риверсайд", заключив контракт на четыре с половиной года.



Отметим, что ранее в своей карьере Бэмфорду уже довелось поиграть за команду Айтора Каранки. В сезоне 2014/15, выступая на правах аренды из "Челси", Патрик забил 19 голов, был признан Игроком Года в Чемпионшипе и помог "Боро" добраться до финала плей-офф Чемпионшипа.