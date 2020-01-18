"Челси" продал Патрика Бэмфорда в "Мидлсбро"
"Мидлсбро" официально подтвердил приобретение нападающего "Челси" Патрика Бэмфорда. По слухам, стоимость трансфера может достигать 10 миллионов фунтов.
Напомним, этот сезон Бэмфорд начинал в аренде в "Бернли", где сыграл лишь шесть матчей в рамках Премьер-Лиги и ни разу не отличился. С возобновлением трансферного окна "синие" решили досрочно отозвать Патрика и подыскать ему новый клуб.
Здесь весьма кстати для "Челси" оказался интерес "речников", которые предложили за 23-летнего англичанина хорошие деньги. И вот сегодня Патрик официально перебрался на "Риверсайд", заключив контракт на четыре с половиной года.
Отметим, что ранее в своей карьере Бэмфорду уже довелось поиграть за команду Айтора Каранки. В сезоне 2014/15, выступая на правах аренды из "Челси", Патрик забил 19 голов, был признан Игроком Года в Чемпионшипе и помог "Боро" добраться до финала плей-офф Чемпионшипа.
18.01.2017 21:15
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Последние комментарии:
Год этот начался просто с космических продаж, еще бы с парочкой избавиться по 10 лямов и будешь зашибись. Оставить лучших, ноунемов продать.
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норм пенсы, топари, изичайше разводят лохов
скоро абрамович свои носки будет по 50 млн. толкать,
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Про Челси уже давно все ясно - топчики без вопросов. Давайте лучше пообсуждаем как щас колбасный цех в очередной раз желтого снега похавает.
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Вот же длбоебы сидят в руководстве Боро, 10 лямов вложили в бесполезное пенсовское отребье
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Liverpool team: Karius, Alexander-Arnold, Gomez, Lucas, Moreno, Stewart, Ejaria, Coutinho, Woodburn, Origi, Sturridge.
Клопп походу собрался порвать Плимут с самого начала.
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Ещ рэми надо за полтос в Китай спихнуть, во ор будет стоять на острове.
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10 лямов за чувака, который просидел полгода на скамейке Бернли...а зачастую и в заявку не попадал. Ну вуахахах просто. Топеры
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Вот днище в 23 при таком ебанутом рынке стоить чирик???Академия пенсов макс стоко и стоит лол))
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бля, ему 23 года?) пздц
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Самая топовая трансферная политика в АПЛ. Оба манчестерских денежных мешка опять обоссаны.
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Как они это делают?Как?
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наварили 10 лямов, ниче не скажешь
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