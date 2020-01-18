"Челси" продал Патрика Бэмфорда в "Мидлсбро"

Патрик Бэмфорд "Мидлсбро" официально подтвердил приобретение нападающего "Челси" Патрика Бэмфорда. По слухам, стоимость трансфера может достигать 10 миллионов фунтов.

Напомним, этот сезон Бэмфорд начинал в аренде в "Бернли", где сыграл лишь шесть матчей в рамках Премьер-Лиги и ни разу не отличился. С возобновлением трансферного окна "синие" решили досрочно отозвать Патрика и подыскать ему новый клуб.

Здесь весьма кстати для "Челси" оказался интерес "речников", которые предложили за 23-летнего англичанина хорошие деньги. И вот сегодня Патрик официально перебрался на "Риверсайд", заключив контракт на четыре с половиной года.

Отметим, что ранее в своей карьере Бэмфорду уже довелось поиграть за команду Айтора Каранки. В сезоне 2014/15, выступая на правах аренды из "Челси", Патрик забил 19 голов, был признан Игроком Года в Чемпионшипе и помог "Боро" добраться до финала плей-офф Чемпионшипа.


Метки Бэмфорд, Мидлсбро, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2017 21:15

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Последние комментарии:




  1. blueswin 18.01.2017 21:57 # blueswin
    Год этот начался просто с космических продаж, еще бы с парочкой избавиться по 10 лямов и будешь зашибись. Оставить лучших, ноунемов продать.

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  2. cold-siemens 18.01.2017 21:53 # cold-siemens
    норм пенсы, топари, изичайше разводят лохов
    скоро абрамович свои носки будет по 50 млн. толкать,

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  3. division 18.01.2017 21:44 # division
    Про Челси уже давно все ясно - топчики без вопросов. Давайте лучше пообсуждаем как щас колбасный цех в очередной раз желтого снега похавает.

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  4. raimbek1 18.01.2017 21:43 # raimbek1
    Вот же длбоебы сидят в руководстве Боро, 10 лямов вложили в бесполезное пенсовское отребье

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  5. sausage 18.01.2017 21:35 # sausage
    Liverpool team: Karius, Alexander-Arnold, Gomez, Lucas, Moreno, Stewart, Ejaria, Coutinho, Woodburn, Origi, Sturridge.

    Клопп походу собрался порвать Плимут с самого начала.

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  6. gusto 18.01.2017 21:32 # gusto
    Ещ рэми надо за полтос в Китай спихнуть, во ор будет стоять на острове.

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  7. gusto 18.01.2017 21:31 # gusto
    10 лямов за чувака, который просидел полгода на скамейке Бернли...а зачастую и в заявку не попадал. Ну вуахахах просто. Топеры

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  8. liverpoolfan94 18.01.2017 21:28 # liverpoolfan94
    Вот днище в 23 при таком ебанутом рынке стоить чирик???Академия пенсов макс стоко и стоит лол))

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  9. admob 18.01.2017 21:24 # admob
    бля, ему 23 года?) пздц

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  10. division 18.01.2017 21:23 # division
    Самая топовая трансферная политика в АПЛ. Оба манчестерских денежных мешка опять обоссаны.

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  11. reeker 18.01.2017 21:21 # reeker
    Как они это делают?Как?

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  12. red-devil-4ever 18.01.2017 21:17 # red-devil-4ever
    наварили 10 лямов, ниче не скажешь

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