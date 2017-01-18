"Челси" не штрафовал Диего Косту

Диего Коста Установление перемирия между "Челси" и нападающим Диего Костой обошлось без денежного штрафа игроку, вопреки слухам в прессе.

Сегодня издание The Sun сообщило, что перед возвращением к тренировкам в общей группе Коста был оштрафован клубом на 185 тысяч фунтов. Якобы это стало наказанием для 28-летнего испанца за ссору с тренерским штабом на прошлой неделе.

Однако неназванный источник внутри "Челси" сообщил Sky Sports, что эта информация не соответствует действительности — клуб продолжает придерживаться версии, согласно которой отсутствие Косты в заявке на субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера" было вызвано проблемами Диего со спиной, а вовсе не ссорой.

"Мы не штрафуем игроков, когда они травмируют свои спины", — заявил источник.

Также сообщается, что в ближайший уикенд Коста должен вернуться к выступлениям за "синих", сыграв против "Халла".


Метки Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2017 21:00

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  1. noel-gitman 18.01.2017 21:25 # noel-gitman
    Челси псина Косты

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  2. scouser2005 18.01.2017 21:23 # scouser2005
    Чтоп он сломал спину

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  3. samurai8888 18.01.2017 21:13 # samurai8888
    терпилы блушитовские

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  4. aristarh-overeem 18.01.2017 21:05 # aristarh-overeem
    Лошки. Не могут поставить на место зарвавшуюся псину.

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  5. wembley-2013 18.01.2017 21:05 # wembley-2013
    Привет Кокшетау

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