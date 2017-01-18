"Челси" не штрафовал Диего Косту
Установление перемирия между "Челси" и нападающим Диего Костой обошлось без денежного штрафа игроку, вопреки слухам в прессе.
Сегодня издание The Sun сообщило, что перед возвращением к тренировкам в общей группе Коста был оштрафован клубом на 185 тысяч фунтов. Якобы это стало наказанием для 28-летнего испанца за ссору с тренерским штабом на прошлой неделе.
Однако неназванный источник внутри "Челси" сообщил Sky Sports, что эта информация не соответствует действительности — клуб продолжает придерживаться версии, согласно которой отсутствие Косты в заявке на субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера" было вызвано проблемами Диего со спиной, а вовсе не ссорой.
"Мы не штрафуем игроков, когда они травмируют свои спины", — заявил источник.
Также сообщается, что в ближайший уикенд Коста должен вернуться к выступлениям за "синих", сыграв против "Халла".
18.01.2017 21:00
Просмотров: 809
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Челси псина Косты
(ответить)
Чтоп он сломал спину
(ответить)
терпилы блушитовские
(ответить)
Лошки. Не могут поставить на место зарвавшуюся псину.
(ответить)
Привет Кокшетау
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий