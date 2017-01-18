"Вест Хэму" снова не удалось купить Снодграсса

"Вест Хэм" улучшил до 6 миллионов фунтов свое предложение насчет полузащитника "Халла" Роберта Снодграсса, но вновь получил отказ.

Ранее в январе "молотобойцы" предлагали за 29-летнего игрока сборной Шотландии 3 и 5 млн. фунтов. Впрочем, ответ "тигров" был отрицательным — как и на сей раз, сообщает Sky Sports.



Ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Халл" категорически не хочет отпускать своего ведущего игрока и даже надеется продлить контракт Роберта, который, по разным данным, истекает через шесть или 18 месяцев.



Тем временем, Daily Mail передает, что сегодня "тигры" получили еще одно предложение по Снодграссу — в размере 7.5 млн. фунтов от "Бернли".