"Марсель" готовит третье предложение по Пайе

Димитри Пайе "Марсель" готовится сделать свое третье предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Димитри Пайе, который, тем временем, отверг вариант с переходом в китайский клуб.

Напомним, после своего отказа играть и тренироваться с "молотобойцами" Пайе был отправлен поддерживать форму с командой U-23. Тем временем, "Марсель" сделал уже два предложения насчет своего бывшего игрока, но от сумм в 19 и 20 миллионов фунтов "Вест Хэм" отказался.

Sky Sports стало известно, что французский клуб не теряет надежд заполучить соотечественника и вскоре собирается сделать новое предложение. "Молотобойцы" же твердо стоят на своем и требуют за 29-летнего Пайе минимум 30 млн. фунтов.

Меж тем, France Football утверждает, что готовность заплатить требуемую "Вест Хэмом" сумму выразил "Хэбэй Чайна Форчун", возглавляемый бывшим тренером "Манчестер Сити" Мануэлем Пеллегрини. Однако Димитри отказался от возможности получать 500 тыс. фунтов в неделю в Китае — Пайе заинтересован только в переходе в "Марсель".


Метки Вест Хэм, Марсель, Пайе

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2017 19:00

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  1. hammersmith 18.01.2017 19:38 # hammersmith
    на лямчик больше

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  2. mata-hazard 18.01.2017 19:35 # mata-hazard
    Ну уйти в Марсель это как шило на мило. Пайе реально мог бы в топ клуб какой перейти.

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  3. highbury 18.01.2017 19:02 # highbury
    А чё ему так присосался Марсель именно?

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