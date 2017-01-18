Бюттнер: "Я выиграл Премьер-Лигу, Джеррард – нет"

Александр Бюттнер и сэр Алекс Фергюсон Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Александр Бюттнер заявил, что не считает свое пребывание на "Олд Траффорд" провалом: даже он выиграл Премьер-Лигу, а экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард так и не смог.

Напомним, что Бюттнер был подписан легендарным тренером МЮ сэром Алексом Фергюсоном в 2012 году. Проведя за "красных дьяволов" всего 28 матчей, Александр покинул "Олд Траффорд" уже 24 месяца спустя.

На этой неделе голландец вернулся в родной "Витесс", после чего выступил с громким заявлением: Бюттнер не считает свое пребывание в Англии провалом, тем более что ему покорилась задача, с которой не справился Джеррард.

"Я провел за "Юнайтед" 30 матчей, стал чемпионом Англии. Кто может сказать подобное? Я могу, а вот Стивен Джеррард не может. За эти два года в Англии я вырос в профессионалом плане, а также поиграл в четвертьфинале Лиги Чемпионов", - цитирует Бюттнера Sky Sports.



Метки Бюттнер, Джеррард, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 18.01.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2166

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Последние комментарии:




  1. henessy--xo 18.01.2017 18:55 # henessy--xo
    Да так, ляпнул какую-то ахинею, теперь все обсуждают. Никакую йога игрок, который не оставит следа, даже близко сравнимо года по значимости со Стиви Джи

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  2. umnaf 18.01.2017 18:54 # umnaf
    Я хоть и фанат МЮ, но от этого пидара тошнит

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  3. gerrard08 18.01.2017 18:48 # gerrard08
    Джимми Траоере: "Не зря я провел этап карьеры в лфк. Ведь у меня есть медаль лч, а у Ибрагимовича ее нету."

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  4. division 18.01.2017 18:48 # division
    *Запасаюсь попкорном*

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  5. spasitel 18.01.2017 18:48 # spasitel
    Кто это

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  6. seregaball 18.01.2017 18:47 # seregaball
    Тебя я вообще не знаю,замена замены,а Джи весь мир знает

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  7. gerrard08 18.01.2017 18:47 # gerrard08
    Мдаа. Что такое бютнер в истории мирового футбола и кто такой Джеррард. Этот лошок просто взял и обесценил значимость этой медальки.

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  8. farot 18.01.2017 18:42 # farot
    переигровка с плимутом еще не началась, а колбасников уже струей тушат

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  9. selfish 18.01.2017 18:39 # selfish
    Поднос мочи в студию

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  10. gusto 18.01.2017 18:35 # gusto
    типичный отмороженный скум. Ни мозгов, ни сисек

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  11. blackdreamer 18.01.2017 18:34 # blackdreamer
    заголовок для скамца как теплая уринка с утра на ебло
    сейчас бы какой то нонейм выйгрывал медальки с ферги когда всех покупали с гавном

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  12. vladvlad123 18.01.2017 18:29 # vladvlad123
    Скользящий навеки будет осмеянным)

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  13. selta 18.01.2017 18:19 # selta
    Норм собрал красава

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  14. cold-siemens 18.01.2017 18:18 # cold-siemens
    норм собрал местных животных (скузи) ))))))

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  15. liverfun 18.01.2017 18:17 # liverfun
    какой-то, уже всеми позабытый, ноунейм, пиарит себя за счет одного из лучших английских игроков. проходили уже подобное

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  16. reeker 18.01.2017 18:14 # reeker
    Ссать на Джеррарда ещё из моды не вышло оказывается.

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  17. dnb 18.01.2017 18:12 # dnb
    за все существование Премьер Лигу выиграло 1000 человек. Джеррард - нет

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  18. osetin-15reg 18.01.2017 18:11 # osetin-15reg
    Зашкварил пса.даже у пердива есть медаль АПЛ.Ужас

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  19. h22o 18.01.2017 18:10 # h22o
    как был тупым г*вно игроком, так и остался.
    Джерарда будут помнить как легендарного олдскульного полузаща, а про тебя никто и не вспомнит..

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  20. fc-man-un-1878 18.01.2017 18:09 # fc-man-un-1878
    пздц обоссал колбасников

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