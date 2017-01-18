Бюттнер: "Я выиграл Премьер-Лигу, Джеррард – нет"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Александр Бюттнер заявил, что не считает свое пребывание на "Олд Траффорд" провалом: даже он выиграл Премьер-Лигу, а экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард так и не смог.

Напомним, что Бюттнер был подписан легендарным тренером МЮ сэром Алексом Фергюсоном в 2012 году. Проведя за "красных дьяволов" всего 28 матчей, Александр покинул "Олд Траффорд" уже 24 месяца спустя.



На этой неделе голландец вернулся в родной "Витесс", после чего выступил с громким заявлением: Бюттнер не считает свое пребывание в Англии провалом, тем более что ему покорилась задача, с которой не справился Джеррард.



"Я провел за "Юнайтед" 30 матчей, стал чемпионом Англии. Кто может сказать подобное? Я могу, а вот Стивен Джеррард не может. За эти два года в Англии я вырос в профессионалом плане, а также поиграл в четвертьфинале Лиги Чемпионов", - цитирует Бюттнера Sky Sports.