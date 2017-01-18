Бюттнер: "Я выиграл Премьер-Лигу, Джеррард – нет"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Александр Бюттнер заявил, что не считает свое пребывание на "Олд Траффорд" провалом: даже он выиграл Премьер-Лигу, а экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард так и не смог.
Напомним, что Бюттнер был подписан легендарным тренером МЮ сэром Алексом Фергюсоном в 2012 году. Проведя за "красных дьяволов" всего 28 матчей, Александр покинул "Олд Траффорд" уже 24 месяца спустя.
На этой неделе голландец вернулся в родной "Витесс", после чего выступил с громким заявлением: Бюттнер не считает свое пребывание в Англии провалом, тем более что ему покорилась задача, с которой не справился Джеррард.
"Я провел за "Юнайтед" 30 матчей, стал чемпионом Англии. Кто может сказать подобное? Я могу, а вот Стивен Джеррард не может. За эти два года в Англии я вырос в профессионалом плане, а также поиграл в четвертьфинале Лиги Чемпионов", - цитирует Бюттнера Sky Sports.
18.01.2017 18:00
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Последние комментарии:
Да так, ляпнул какую-то ахинею, теперь все обсуждают. Никакую йога игрок, который не оставит следа, даже близко сравнимо года по значимости со Стиви Джи
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Я хоть и фанат МЮ, но от этого пидара тошнит
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Джимми Траоере: "Не зря я провел этап карьеры в лфк. Ведь у меня есть медаль лч, а у Ибрагимовича ее нету."
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*Запасаюсь попкорном*
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Кто это
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Тебя я вообще не знаю,замена замены,а Джи весь мир знает
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Мдаа. Что такое бютнер в истории мирового футбола и кто такой Джеррард. Этот лошок просто взял и обесценил значимость этой медальки.
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переигровка с плимутом еще не началась, а колбасников уже струей тушат
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Поднос мочи в студию
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типичный отмороженный скум. Ни мозгов, ни сисек
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заголовок для скамца как теплая уринка с утра на ебло
сейчас бы какой то нонейм выйгрывал медальки с ферги когда всех покупали с гавном
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Скользящий навеки будет осмеянным)
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Норм собрал красава
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норм собрал местных животных (скузи) ))))))
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какой-то, уже всеми позабытый, ноунейм, пиарит себя за счет одного из лучших английских игроков. проходили уже подобное
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Ссать на Джеррарда ещё из моды не вышло оказывается.
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за все существование Премьер Лигу выиграло 1000 человек. Джеррард - нет
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Зашкварил пса.даже у пердива есть медаль АПЛ.Ужас
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как был тупым г*вно игроком, так и остался.
Джерарда будут помнить как легендарного олдскульного полузаща, а про тебя никто и не вспомнит..
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пздц обоссал колбасников
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