"Вест Хэм" наградит Антонио новым контрактом

"Вест Хэм" планирует подписать новый контракт с полузащитником Мичейлом Антонио, заодно отбив интерес к игроку со стороны "Челси".

Антонио, перебравшийся к "молотобойцам" летом 2015 года, зарекомендовал себя ключевым игроком в команде Славена Билича в нынешнем сезоне. На счету Мичейла уже восемь голов и четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



Впечатляющая игра 26-летнего вингера не только позволила ему дебютировать в национальной команде, но привлекла внимание со стороны "Челси". Чтобы наградить Антонио за прогресс и обезопасить себя от возможной потери ценного игрока, "Вест Хэм" планирует подписать новый контракт с англичанином.



Как сообщает The Guardian, срок новой сделки будет рассчитан на пять с половиной лет, а Мичейл сможет увеличить свой оклад почти вдвое – до 70 тысяч фунтов в неделю.