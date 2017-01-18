Мемфис Депай близок к переходу в "Лион"

Мемфис Депай "Манчестер Юнайтед" близок к продаже своего вингера Мемфиса Депая в "Лион" за 17 миллионов евро (14.8 млн. фунтов).

Летом 2015 Депай переезжал на "Олд Траффорд" в статусе одного из ярчайших молодых игроков Европы, а также чемпионом Голландии и его лучшим бомбардиром. Мемфис сходу получил легендарный 7-й номер, который прежде носили Джордж Бест, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

Тогда "красные дьяволы" заплатили за Депая 26.3 млн. фунтов, однако достаточно быстро английская карьера Мемфиса пошла по наклонной, и он перестал попадать в стартовый состав. Приход на тренерский мостик Жозе Моуриньо прошлым летом никак не взбодрил голландца.

Как стало известно The Guardian, сейчас клуб с "Олд Траффорд" решился отпустить 22-летнего Депая с большим для себя убытком. Мемфис уже дал свое согласие на переход в "Лион", который в данный момент занимает четвертое место во французской Лиге 1.

Сообщается, что Депай, не попадавший в заявку "Юнайтед" ни на один из 12 последних матчей Премьер-Лиги, может завершить свой переход в "Лион" со дня на день.


Метки Депай, Лион, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1322

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  1. frisby 18.01.2017 17:23 # frisby
    просто дно

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  2. selfish 18.01.2017 17:19 # selfish
    мега дно

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  3. irishbumpkin 18.01.2017 16:58 # irishbumpkin
    Провал, если перейдет..
    Почему бы не в середняк? неужели охота уезжать из Англии?

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  4. raka-eve 18.01.2017 16:39 # raka-eve
    за полцены всего лишь.норм так бабло делают в манчестере.

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  5. andros13 18.01.2017 16:33 # andros13
    полнейшее днище
    даже Заха лучше играл

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  6. chev11 18.01.2017 16:29 # chev11
    Когда-то был главной трансферной целью ливерпуля. Сейчас реально играет на их уровне.

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  7. suarezov 18.01.2017 16:21 # suarezov
    Депай: "Не сравнивайте меня с Роналду"

    Депай: "Моя мечта сбылась

    Депай хочет стать лучшим игроком мира

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  8. karnivool 18.01.2017 16:03 # karnivool
    они говорили как роналду
    а он заиграл как анузай!

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  9. jack-4poker 18.01.2017 16:02 # jack-4poker
    отдать еще кононирам на ночное пати перед отправкой во францию

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