Мемфис Депай близок к переходу в "Лион"

"Манчестер Юнайтед" близок к продаже своего вингера Мемфиса Депая в "Лион" за 17 миллионов евро (14.8 млн. фунтов).

Летом 2015 Депай переезжал на "Олд Траффорд" в статусе одного из ярчайших молодых игроков Европы, а также чемпионом Голландии и его лучшим бомбардиром. Мемфис сходу получил легендарный 7-й номер, который прежде носили Джордж Бест, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.



Тогда "красные дьяволы" заплатили за Депая 26.3 млн. фунтов, однако достаточно быстро английская карьера Мемфиса пошла по наклонной, и он перестал попадать в стартовый состав. Приход на тренерский мостик Жозе Моуриньо прошлым летом никак не взбодрил голландца.



Как стало известно The Guardian, сейчас клуб с "Олд Траффорд" решился отпустить 22-летнего Депая с большим для себя убытком. Мемфис уже дал свое согласие на переход в "Лион", который в данный момент занимает четвертое место во французской Лиге 1.



Сообщается, что Депай, не попадавший в заявку "Юнайтед" ни на один из 12 последних матчей Премьер-Лиги, может завершить свой переход в "Лион" со дня на день.