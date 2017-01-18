Мемфис Депай близок к переходу в "Лион"
"Манчестер Юнайтед" близок к продаже своего вингера Мемфиса Депая в "Лион" за 17 миллионов евро (14.8 млн. фунтов).
Летом 2015 Депай переезжал на "Олд Траффорд" в статусе одного из ярчайших молодых игроков Европы, а также чемпионом Голландии и его лучшим бомбардиром. Мемфис сходу получил легендарный 7-й номер, который прежде носили Джордж Бест, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.
Тогда "красные дьяволы" заплатили за Депая 26.3 млн. фунтов, однако достаточно быстро английская карьера Мемфиса пошла по наклонной, и он перестал попадать в стартовый состав. Приход на тренерский мостик Жозе Моуриньо прошлым летом никак не взбодрил голландца.
Как стало известно The Guardian, сейчас клуб с "Олд Траффорд" решился отпустить 22-летнего Депая с большим для себя убытком. Мемфис уже дал свое согласие на переход в "Лион", который в данный момент занимает четвертое место во французской Лиге 1.
Сообщается, что Депай, не попадавший в заявку "Юнайтед" ни на один из 12 последних матчей Премьер-Лиги, может завершить свой переход в "Лион" со дня на день.
18.01.2017 16:00
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Последние комментарии:
просто дно
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мега дно
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Провал, если перейдет..
Почему бы не в середняк? неужели охота уезжать из Англии?
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за полцены всего лишь.норм так бабло делают в манчестере.
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полнейшее днище
даже Заха лучше играл
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Когда-то был главной трансферной целью ливерпуля. Сейчас реально играет на их уровне.
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они говорили как роналду
а он заиграл как анузай!
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отдать еще кононирам на ночное пати перед отправкой во францию
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