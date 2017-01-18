Ван Галь: "Я не завершил карьеру"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь заявил, что еще может вернуться в футбол.

Во вторник в интервью De Telefraaf 65-летний голландец рассказал, что в силу семейных обстоятельств не планирует браться за новую работу. Это было воспринято публикой как объявление о завершении Ван Галем своей тренерской карьеры.



Однако сейчас Луи, в своем последнем матче в "Юнайтед" выигравший Кубок Англии, уточнил свои слова и призвал не списывать его со счетов раньше времени.



"Нет, я не завершил карьеру. Я собираюсь провести в творческом отпуске год и, возможно, больше. Затем я решу, закончу я тренировать или нет. Это не точно".



"Возможно, я уйду на пенсию. Но в данный момент я не знаю. Это не тот момент, чтобы принимать решение".



"В силу причин личного характера я ушел в творческий отпуск на год, после чего я решу. Мое решение о том, вернусь я или нет, также зависит и от имеющихся предложений", — сообщил Ван Галь испанской радиостанции l Larguero.