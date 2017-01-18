Светская хроника за среду
Златан Ибрагимович останется в "Манчестер Юнайтед" до 2019 года. Джо Харт не вернется в "Манчестер Сити". Мамаду Сако может перейти в "Кристал Пэлас". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Арсенал" может обменять своего нападающего Алексиса Санчеса на Миралема Пьянича из "Ювентуса". (Tuttosport)
Нападающий Златан Ибрагимович задержится в "Манчестер Юнайтед" еще на два сезона. (The Sun)
"Юнайтед" продаст вингера Мемфиса Депая в "Лион" в течение 48 часов. (Daily Mirror)
Левый защитник "Монако" Бенжамен Менди заинтересовал "Юнайтед". (Tuttomercatoweb)
Голкипер Джо Харт убежден, что уже сыграл свой последний матч за "Манчестер Сити". (ESPN)
"Тоттенхэм" отказался отпустить защитника Кевина Виммера. (ESPN)
"Марсель" предложит 16 миллионов фунтов "Кристал Пэлас" за полузащитника Йоана Кабайе. (Daily Mirror)
"Кристал Пэлас" включился в борьбу за защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако. (Daily Mail)
"Вест Хэм" готов сделать новое предложение "Сандерленду" насчет Джермейна Дефо, если нападающий подаст прошение о трансфере. (Daily Mail)
"Вест Хэм" отсрочит уход вингера Софиана Фегули в "Рому", пока не решит вопрос с будущим Димитри Пайе. (Evening Standard)
"Вест Хэм" совершил прорыв в переговорах о приобретении нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана. (Daily Mail)
Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа может подать прошение о трансфере. (Sky Sports)
Ульоа интересен "Вест Бромвичу", "Халлу", "Сандерленду" и "Суонси". (Daily Express)
"Шальке-04" интересуется нападающим "Лестера" Синдзи Окадзаки. (Daily Mirror)
"Халл" позволит "Кардиффу" арендовать до конца сезона голкипера Аллана Макгрегора. (Sky Sports)
"Уотфорду" нужен вингер "Борнмута" Макс Градель. (The Sun)
Другое
Бывший защитник "Уигана" Гари Колдуэлл возглавил клуб Лиги Один "Честерфилд". (Daily Mail)
"Сити" собирается подать апелляцию на 40 тыс. фунтов штрафа для своего защитника Бакари Санья за сообщение в Инстаграм. (Daily Mail)
До конца марта "Тоттенхэм" должен уведомить FA о своем решении, будут ли "шпоры" играть свои матчи в Премьер-Лиге в следующем сезоне на "Уэмбли". (Evening Standard)
"Юнайтед" нанял эксперта по контртерроризму для повышения безопасности "Олд Траффорд". (BBC)
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру считает, что его гол "ударом скорпиона" получился лучше, чем аналогичный у Генриха Мхитаряна из "Юнайтед". (Daily Mail)
18.01.2017 15:00
Просмотров: 3337
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
огромная струя ядреной мочи в ебла его хейтеров:
Он делает прически и селфи, снимает видео и часто смотрится в зеркало... А еще он привез пенальти! Адам Джозеф из United Rant отвечает критикам француза.
Много чего можно купить на £89 миллионов. Именно такая сумма понадобилась, чтобы этим летом забрать у «Ювентуса» самого талантливого молодого полузащитника в мире. В некоторых кругах поговаривали, что «Манчестер Юнайтед» приобрёл переоценённого футболиста, помешанного на дэбе, смене причёсок и вайнах. Но на деле всё, конечно, не так. Своей игрой он всё чаще демонстрирует, что «Юнайтед» теперь может похвастаться лучшим полузащитником в Премьер-лиге. Более того, он, возможно, даже на голову выше, чем все его соперники вместе взятые.
Вначале ему предстояло пройти период адаптации, во время которого он также показывал впечатляющую игру. Погба преодолел этот этап, и в последнее время он имеет всё больше влияния на поле. И это неслучайно, что в это же самое время «Юнайтед» перешел на высшую передачу. Кроме того, с осени француз является одним из лучших игроков в составе «Юнайтед».
Не стоит забывать про то, что у Погба не было предсезонки: полузащитника сразу бросили в игру, после того как он немного отдохнул и восстановился после Евро. Это еще одно доказательство не только его хорошей физической формы, но и его способности быстро приспосабливаться после четырёх лет, проведенных в Серии А. По факту, за взрослую команду «красных дьяволов» Погба сыграл самую малость, прежде чем в 2012 году он перебрался в «Ювентус» за £1 миллион.
С каждым днём Погба становится на уровень выше в классе по сравнению с полузащитниками, против которых он играет каждую неделю. Возможно, 23-летний футболист никогда и не забьет достаточно высококлассных голов и не сделает достаточно крутых ассистов, чтобы полностью удовлетворить своих критиков. Но вот болельщики «Юнайтед» определенно довольны, как и главный тренер манкунианцев. На «Олд Траффорд» есть ощущение, что Погба уже оправдал каждый цент, заплаченный за него.
Если уж на то пошло, уже несколько лет «Юнайтед» был просто необходим полузащитник, который мог бы доминировать на поле, как в своё время это удавалось Рою Кину и Полу Скоулзу. Теперь же команда может похвастаться достойнейшей полузащитой, в которой один лишь талант Погба уже может изменить игру. Трудно поспорить с тем, что Погба – уникальный талант своего поколения, который будет играть ведущую роль в возвращении «Юнайтед» на вершину.
И в самом деле, с тех времен, как Скоулз и Кин покинули команду, болельщиков редко баловали такой мощной игрой в полузащите, какую выдает Погба в этом сезоне. Он продемонстрировал свой высочайший уровень в матчах против «Лестера», «Фенербахче», «Фейеноорда», «Вест Хэма» и «Зари». Игры против «Кристал Пэлас», «Сандерленда» и «Мидлсбро» показали, насколько тяжело обыгрывать француза. Да и текущая беспроигрышная серия «Юнайтед» сложилась в немалой степени благодаря отличным выступлениям Погба.
Особенно приятно смотреть на то, как пасует француз. Со времен Скоулза Погба, можно сказать, лучше всех выполняет длинные передачи, время от времени выдавая фантастические и точные шедевры. Если вспомнить статистику, Погба выдает 5.4 длинных пасов за матч, что является третьим показателем Премьер-лиги (после Джордана Хендерсона и Чарли Адама). Из них 71% длинных передач были точными (сравните: у Хендерсона этот показатель составил 58.7%, а у Адама – 44%). С таким показателем точности длинных передач француз фактически является лучшим среди топ-10 игроков, которые лучше всех выполняют длинные передачи в лиге.
На данный момент в этом сезоне Погба забил шесть мячей, хотя мог бы забросить намного больше: француз попадал в штангу уже семь раз (больше, чем любой другой игрок Премьер-лиги). И тем не менее, шесть голов и четыре ассиста – это уже отличная серия. В то же время его показатель созданных шансов – среди лучших в Англии. По общему количеству ключевых пасов он фактически находится на 10-м месте в лиге. А если брать в расчет только центральных полузащитников, среди них Погба занимает первое место по общему количеству ключевых пасов и по количеству ключевых пасов за матч.
Помимо креативности, физические данные Погба также впечатляют. Его способность контролировать мяч, когда ему противостоят несколько соперников, и вести его вперед действительно впечатляет. Наверное, только Мусса Дембеле из «Тоттенхэма» может делать это приблизительно на таком же уровне. Именно благодаря таким способностям Погба лидирует в Премьер-лиге по количеству совершенных обводок (54) (за ним следует Рияд Марез (41), Дембеле – на четвертом месте (36)).
Если брать в расчет количество наносимых ударов, среди центральных полузащитников только Джо Аллен и Этьен Капу забили больше мячей в Премьер-лиге, чем Погба. В среднем Поль совершает 3.5 ударов за игру, что является самым высоким показателем среди игроков его позиции. Он не только опережает всех полузащитников по количеству совершенных обводок, но и выигрывает большое число воздушных единоборств (59). За ним по этому показателю следует Виктор Ваньяма (44).
Ну, а что там насчёт его «медленного старта» после возвращения на «Олд Траффорд»? Согласно некоторым данным, по показателю Performance Score (оценка эффективности действий игрока на поле) Squawka расположил футболиста на втором месте, а WhoScored – на третьем. Большинство болельщиков на «Олд Траффорд» считают его игроком топ-уровня – его выступления определенно можно назвать игрой мирового класса.
Впереди еще половина сезона, и Погба, вероятнее всего, будет и дальше совершенствоваться вместе с «Юнайтед». Жозе Моуринью строит команду вокруг француза, эффективно наигрывая схему 4-3-3. Именно это и пугает соперников «Юнайтед», пока лучший полузащитник Премьер-лиги готовится ко второй части своей первой кампании в Англии после возвращения в Премьер-лигу.
Короч улучшайте понимание игры, чтобы прекратить глоъать куи, лалки.
(ответить)
Кем му собирается донного почбу заменять или уже передумали в четверку возвращаться?
(ответить)
Реал-Мадрид - Сельта ТБ3,5
(ответить)
Габон- Буркина-Фасо ТМ2.5
Камерун- Гвинея-Бисау П1
Саутгемптон- Норвич П1
(ответить)
Чемпионство «Челси» в нынешнем сезоне было неоспоримо. Пока конкуренты буксовали и переживали спады да перестройки, Жозе Моуринью выстроил на «Стэмфорд Бридж» тактически подкованную и безукоризненно грамотную команду. Если кому-то по окончании сезона взбрело в голову назвать «Челси» автобусом, то он сразу может расписать в близорукости. Этот автобус-трансформер, игравший вторую часть сезона на результат, до Рождества показывал самый зрелищный футбол в Англии, побеждая всех прямых конкурентов.
(ответить)
Арсенал представил новую эмблему
http://www.drodd.com/images15/4-7.jpg
(ответить)
Задержится в Манчестер Юнайтед надо применять с оговоркой, что задержится и сам Моуриньо.
Так то Симеоне зреет для АПЛ, но в какую команду - вопрос. Челси нашел своего коуча, ТТХ тоже, Арсен кащей. Шатается табуретка под Пепом, ну и Моур если не исправит ситуацию, тоже будет послан. Так что думаю Симеоне либо МЮ либо МС.
(ответить)
Странно даже, почему в слухах нет инфо о том, что Гризманн одной ногой в челсе наступил уже?
(ответить)
Сегодня Игорю Николаеву исполняется 57.
Выпьем за любовь,
Как блестят сейчас твои глаза,
Выпьем за любовь,
Пусть дрожит хрустальная слеза.
Выпьем за любовь,
И уже не надо лишних слов,
Выпьем за любовь, родная,
Выпьем за любовь.
(ответить)
В рамках рубрики продолжаем рассказывать про этимологию некоторых английских идиом. Тупо значение можете в других долбoебских пабликах посмотреть, а вот шарить не только смысл, но и историю – круто и интересно. Есть даже небольшой шанс узнать что-то дополнительное об устройстве мира и начать замечать вещи, которые раньше казались понятными и привычными.
Если тоже знаешь что-то интересное – кидай в предложку, опубликуем при условии, что это не хyйня. Не забудь хештег.
_________________________________________
#11 BLUE BLOOD: "аристократ", "голубая кровь".
Прикол в том, что это выражение слово в слово есть у нас. Может быть, ты когда во второй класс шел и выeбывался перед этим, что не пойдешь с этими сpаными гвоздиками, а хочешь нормальные цветочки подарить - ты же не лох какой-то там, а мама шептала своей подруге, мол, он у нас голубых кровей.
Так вот. Про "blue blood" в английском известно еще с начала 1800-ых годов и пришло это из древнеиспанского, в котором была своя типа идиома – "sangre azul". Она использовалась для обозначения "чистокровных" испанцев, предки которых не заключали браков со всякими там маврами (мавры смуглые, если че). Собственно цвет кожи "белых" испанцев позволял разглядеть под ней синие вены, которые хорошо проступали. У черных, понятно, такой прикол не прокатывает.
Там вообще такой нормальный 800-летний сpач был и у испанцев с маврами, но это уже совсем другая история, мальчики и девочки.
Спасибо за внимание - теперь делай репост и можешь пойти погулять.
(ответить)
если ттх не попадет в 4-ку, то челси надо летом кейна цеплять. единственный норм варик на замену косте.
(ответить)
че нах, где слухи про напа в челсе?
(ответить)
Гризманн и Левандовски ин
(ответить)
Жиру прав.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий