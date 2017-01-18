Светская хроника за среду

Златан Ибрагимович останется в "Манчестер Юнайтед" до 2019 года. Джо Харт не вернется в "Манчестер Сити". Мамаду Сако может перейти в "Кристал Пэлас". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Арсенал" может обменять своего нападающего Алексиса Санчеса на Миралема Пьянича из "Ювентуса". (Tuttosport)



Нападающий Златан Ибрагимович задержится в "Манчестер Юнайтед" еще на два сезона. (The Sun)



"Юнайтед" продаст вингера Мемфиса Депая в "Лион" в течение 48 часов. (Daily Mirror)



Левый защитник "Монако" Бенжамен Менди заинтересовал "Юнайтед". (Tuttomercatoweb)



Голкипер Джо Харт убежден, что уже сыграл свой последний матч за "Манчестер Сити". (ESPN)



"Тоттенхэм" отказался отпустить защитника Кевина Виммера. (ESPN)



"Марсель" предложит 16 миллионов фунтов "Кристал Пэлас" за полузащитника Йоана Кабайе. (Daily Mirror)



"Кристал Пэлас" включился в борьбу за защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако. (Daily Mail)



"Вест Хэм" готов сделать новое предложение "Сандерленду" насчет Джермейна Дефо, если нападающий подаст прошение о трансфере. (Daily Mail)



"Вест Хэм" отсрочит уход вингера Софиана Фегули в "Рому", пока не решит вопрос с будущим Димитри Пайе. (Evening Standard)



"Вест Хэм" совершил прорыв в переговорах о приобретении нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана. (Daily Mail)



Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа может подать прошение о трансфере. (Sky Sports)



Ульоа интересен "Вест Бромвичу", "Халлу", "Сандерленду" и "Суонси". (Daily Express)



"Шальке-04" интересуется нападающим "Лестера" Синдзи Окадзаки. (Daily Mirror)



"Халл" позволит "Кардиффу" арендовать до конца сезона голкипера Аллана Макгрегора. (Sky Sports)



"Уотфорду" нужен вингер "Борнмута" Макс Градель. (The Sun)



Другое



Бывший защитник "Уигана" Гари Колдуэлл возглавил клуб Лиги Один "Честерфилд". (Daily Mail)



"Сити" собирается подать апелляцию на 40 тыс. фунтов штрафа для своего защитника Бакари Санья за сообщение в Инстаграм. (Daily Mail)



До конца марта "Тоттенхэм" должен уведомить FA о своем решении, будут ли "шпоры" играть свои матчи в Премьер-Лиге в следующем сезоне на "Уэмбли". (Evening Standard)



"Юнайтед" нанял эксперта по контртерроризму для повышения безопасности "Олд Траффорд". (BBC)



Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру считает, что его гол "ударом скорпиона" получился лучше, чем аналогичный у Генриха Мхитаряна из "Юнайтед". (Daily Mail)