"Ливерпуль" продал Тьяго Илори в "Рединг"

Спустя три года после покупки "Ливерпуль", наконец, расстался с защитником Тьяго Илори, продав португальца в "Рединг".

Перебравшись на "Энфилд" в сентябре 2013 года, Илори не провел ни одного матча за "красных". Защитнику не удалось произвести впечатления на Брендана Роджерса, а затем Юргена Клоппа, поэтому игровую практику Тьяго получал исключительно в арендах.



Не сумев пристроить Илори минувшим летом, "Ливерпуль" все-таки расстался с 23-летним португальцем. Сегодня Тьяго заключил контракт с выступающим в Чемпионшипе "Редингом".



"Тьяго обладает хорошим мастерством, классным пасом, скоростью, у него мощное телосложение. Мы хотим видеть игроков такого типажа в нашем клубе", - сообщил главный тренер "Рединга" Яп Стам.