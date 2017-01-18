Раньери поддержал Конте в борьбе за титул

Клаудио Раньери и Антонио Конте Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери надеется передать чемпионский титул Премьер-Лиги своему соотечественнику из "Челси" Антонио Конте.

Провалив защиту чемпионского титула в этом сезоне, "лисы" в скором времени расстанутся со званием лучшей команды Премьер-Лиги. Этот статус вполне может перенять лидирующий с большим отрывом "Челси".

Раньери надеется, что возглавляющий "синих" Антонио Конте поддержит марку итальянских тренеров и отметит дебютный сезон в Премьер-Лиге чемпионством.

"Как бывшему тренеру "Челси" и поклоннику всего итальянского, мне бы очень хотелось, чтобы Конте добился поставленной цели. Он доказывает, что итальянская школа успешна как никогда", - цитирует Раньери Sky Sports.



Метки Конте, Лестер, Раньери, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 18.01.2017 14:00

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  1. kamran-arsenal 18.01.2017 14:20 # kamran-arsenal
    Поэтому свои булки расставил перед ним в очном матче

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  2. gusto 18.01.2017 14:17 # gusto
    пасиб, дедуль

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  3. gio 18.01.2017 14:13 # gio
    мафия куле,

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  4. second005 18.01.2017 14:08 # second005
    Красавчик, всегда его уважал. Всегда по делу говорил и говорит, респект!

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