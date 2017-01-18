Раньери поддержал Конте в борьбе за титул

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери надеется передать чемпионский титул Премьер-Лиги своему соотечественнику из "Челси" Антонио Конте.

Провалив защиту чемпионского титула в этом сезоне, "лисы" в скором времени расстанутся со званием лучшей команды Премьер-Лиги. Этот статус вполне может перенять лидирующий с большим отрывом "Челси".



Раньери надеется, что возглавляющий "синих" Антонио Конте поддержит марку итальянских тренеров и отметит дебютный сезон в Премьер-Лиге чемпионством.



"Как бывшему тренеру "Челси" и поклоннику всего итальянского, мне бы очень хотелось, чтобы Конте добился поставленной цели. Он доказывает, что итальянская школа успешна как никогда", - цитирует Раньери Sky Sports.