Раньери поддержал Конте в борьбе за титул
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери надеется передать чемпионский титул Премьер-Лиги своему соотечественнику из "Челси" Антонио Конте.
Провалив защиту чемпионского титула в этом сезоне, "лисы" в скором времени расстанутся со званием лучшей команды Премьер-Лиги. Этот статус вполне может перенять лидирующий с большим отрывом "Челси".
Раньери надеется, что возглавляющий "синих" Антонио Конте поддержит марку итальянских тренеров и отметит дебютный сезон в Премьер-Лиге чемпионством.
"Как бывшему тренеру "Челси" и поклоннику всего итальянского, мне бы очень хотелось, чтобы Конте добился поставленной цели. Он доказывает, что итальянская школа успешна как никогда", - цитирует Раньери Sky Sports.
18.01.2017 14:00
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Поэтому свои булки расставил перед ним в очном матче
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пасиб, дедуль
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мафия куле,
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Красавчик, всегда его уважал. Всегда по делу говорил и говорит, респект!
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