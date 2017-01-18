"Вест Хэм" просит 30 миллионов фунтов за Пайе

"Вест Хэм" по-прежнему рассчитывает удержать плеймейкера Димитри Пайе, но готов продать француза, если потенциальный покупатель выложит за игрока 30 миллионов фунтов и более.

В данный момент 30-летний Пайе вынужден тренироваться с молодежной командой "Вест Хэма". Лондонский клуб уже предупредил, что вернет Димитри на поле, только если француз принесет извинения за устроенную забастовку.



Несмотря на то, что Пайе полон решимости вернуться на родину, "Вест Хэму" не нужны деньги от продажи своего лучшего игрока. Как утверждает The Guardian, "молотобойцы" готовы тянуть время, чтобы добиться, наконец, приемлемого предложения от "Марселя".



По информации источника, боссы клуба уже предупредили Пайе, что могут наложить вето на его уход – не только зимой, но и по окончании сезона. А отсутствие игровой практики в свою очередь может ударить по перспективам Димитри найти новый клуб предстоящим летом.



Сообщается, что "Вест Хэм" ожидает нового предложения со стороны "Марселя", однако своего лидера "молотки" продадут, только если французский клуб выплатит 30 миллионов фунтов и более.