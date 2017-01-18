"Вест Хэм" просит 30 миллионов фунтов за Пайе

Димитри Пайе "Вест Хэм" по-прежнему рассчитывает удержать плеймейкера Димитри Пайе, но готов продать француза, если потенциальный покупатель выложит за игрока 30 миллионов фунтов и более.

В данный момент 30-летний Пайе вынужден тренироваться с молодежной командой "Вест Хэма". Лондонский клуб уже предупредил, что вернет Димитри на поле, только если француз принесет извинения за устроенную забастовку.

Несмотря на то, что Пайе полон решимости вернуться на родину, "Вест Хэму" не нужны деньги от продажи своего лучшего игрока. Как утверждает The Guardian, "молотобойцы" готовы тянуть время, чтобы добиться, наконец, приемлемого предложения от "Марселя".

По информации источника, боссы клуба уже предупредили Пайе, что могут наложить вето на его уход – не только зимой, но и по окончании сезона. А отсутствие игровой практики в свою очередь может ударить по перспективам Димитри найти новый клуб предстоящим летом.

Сообщается, что "Вест Хэм" ожидает нового предложения со стороны "Марселя", однако своего лидера "молотки" продадут, только если французский клуб выплатит 30 миллионов фунтов и более.



Метки Вест Хэм, Пайе

Автор foxmcfc   

Дата 18.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1124

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 18.01.2017 13:30 # meshuggah
    своим возрастом и нравом идеален для скума

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  2. raka-eve 18.01.2017 13:23 # raka-eve
    через пару лет уже никому не нужен будет. не тот футболист, который переходя в 30 может команду на новый уровень вывести, до рвп ему далековато

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  3. slip 18.01.2017 13:17 # slip
    Сеня делает ставку на вэлбека

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  4. toledo 18.01.2017 13:14 # toledo
    вообще этот топарь стоит этих денег.

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  5. melwood-lfc 18.01.2017 13:07 # melwood-lfc
    пахахах

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  6. moneymaker 18.01.2017 13:03 # moneymaker
    Ему 29 лет, ало лохсмсфц

    А так в Арсенал его!

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