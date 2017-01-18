"Сити" купит нового голкипера летом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил приобрести нового голкипера грядущим летом, но на роль первого номера или резервиста, ему еще предстоит определиться.

Прошлым летом Гвардиола смело отказался от услуг Джо Харта, который был вынужден отправиться в аренду в "Торино". Скорее всего, первый номер сборной Англии уже не вернется на "Этихад" и в конце сезона будет искать новый клуб.



Одновременно, сообщает The Guardian, "горожане" планируют расстаться и с Вилли Кабальеро, который в этом сезоне исполняет роль дублера Клаудио Браво. Контракт 35-летнего аргентинца истекает в конце сезона и продлен не будет.



Таким образом, в ближайшие месяцы Гвардиоле предстоит решить, сохранит ли он доверие Браво, чья игра в этом сезоне регулярно вызывает нарекания. По проценту отраженных ударов Клаудио является одним из худших голкиперов этого сезона Премьер-Лиги, а "Сити" пропустил уже 26 голов — больше всех в топ-6 и на четыре больше, чем ведущий борьбу за выживание "Мидлсбро".



Если Браво так и не улучшит свою игру в остатке сезона, это может подтолкнуть Гвардиолу к приглашению новичка на роль основного голкипера, а не на роль дублера для чилийца.