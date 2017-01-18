"Челси" просматривает Де Врея и Андерсона

В минувшее воскресенье скауты "Челси" просматривали звезд "Лацио" Стефана Де Врея и Фелипе Андерсона в матче Серии А против "Аталанты".

Как утверждает Evening Standard, главный тренер "синих" Антонио Конте пытался приобрести Де Врея еще прошлым летом, но сделанное в заключительные дни трансферного окна предложение в 21 миллион фунтов насчет голландского защитника было отклонено.



С тех пор Конте не потерял интерес к Стефану и продолжает отслеживать его успехи в "Лацио". После окончания этого сезона "Челси" может предпринять новую попытку заполучить 24-летнего Де Врея, который упорно отказывается от продления своего истекающего в июне 2018 контракта.



Ожидается, что "Лацио" попросит за Де Врея 35 млн. фунтов — примерно столько же, во сколько оценивается атакующий полузащитник Андерсон, также вызывающий интерес со стороны Конте.



В 18 матчах этого сезона Серии А 23-летний бразилец забил два гола и отдал семь результативных передач. В борьбе за Андерсона "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ.