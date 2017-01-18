"Челси" начал искать замену Диего Косте

Диего Коста Несмотря на установившееся перемирие с Диего Костой, "Челси" приступил к активным поискам замены для испанского нападающего.

Как стало известно Sky Sports, во вторник 28-летний испанец провел "дружелюбные" переговоры со своим клубом, уладив тот конфликт, что случился на прошлой неделе, когда из-за поступившего из Китая предложения Диего поссорился с главным тренером Антонио Конте.

Коста был полностью реабилитирован и вновь допущен до тренировок с первой командой. Теперь Диего целенаправленно готовится к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Халла".

Однако реакция Косты на китайское предложение, а также его недавнее признание, что прошлым летом он хотел вернуться в "Атлетико", убедили Конте в том, что он не может строить свою команду вокруг Диего.

Конте просто не может положиться на игрока, который каждое трансферное окно порывается покинуть клуб. Поэтому, сообщает The Telegraph, "Челси" приступил к активным поискам нового нападающего. Что касается Диего, то вместо нового контракта он, вероятно, будет продан грядущим летом.

Приоритетной целью "синих" на замену Косте может стать нападающий "Реала" Альваро Мората, которым Конте интересовался еще прошлым летом, опасаясь возвращения Диего в "Атлетико".

The Independent добавляет, что суперагент Жорже Мендеш, представляющий интересы Косты, использует все свое влияние на президента "Реала" Флорентина Переса, чтобы убедить того отпустить Морату в "Челси". Это позволит самому Мендешу добиться возвращения Диего в "Атлетико".

Альтернативой Морате для "синих" является их бывший нападающий Ромелу Лукаку, никогда не скрывавший, что его нынешний клуб "Эвертон" не соответствует его амбициям. Предположительно, бельгиец жаждет получить второй шанс в "Челси", вернувшись на "Стэмфорд Бридж" более зрелым и окрепшим игроком.


Метки Коста, Лукаку, Мората, Реал, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2436

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 18.01.2017 11:17 # chelsea-69
    6ляяя, какую лукаку, какая мората? сука вы о чем ваще??
    меня бомбит пздц просто от того, какой шлак они рассматривают на замену косте

    Пенсы, вы внатуре eбaнyтые. Прав жи-сильвер

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  2. kos9k 18.01.2017 11:15 # kos9k
    Коста был полностью реабилитирован и вновь допущен до тренировок с первой командой

    прогнулся макаронник перед таджиком, типичный коуч челчи

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  3. largo-winch 18.01.2017 11:03 # largo-winch
    Кейна за 25 млн и довольны, если нет то придется на Гризмана тратиться

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  4. vals1702 18.01.2017 11:00 # vals1702
    бензему пусть берут

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  5. j-silver 18.01.2017 10:40 # j-silver
    6ляяя, какую лукаку, какая мората? сука вы о чем ваще??
    меня бомбит пздц просто от того, какой шлак они рассматривают на замену косте

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  6. sausage 18.01.2017 10:36 # sausage
    Что-то мне кажется, что Лукаку, которого большинство пенсов к себе сватает, не тот совсем. Ленивый он, и уж точно по стилю на Косту не похож, как некоторые говорят. По мне, так Конте он нах не нужен, не его игрок.

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  7. luckymen 18.01.2017 10:32 # luckymen
    обднищалый гризман в мю за 150 млн, Коста в атлетико за 50-60 как минимум, а матрасники как всегда в плюсе, продали дно и купили в 2 раза дешевле игрока получше

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  8. igorrado 18.01.2017 10:24 # igorrado
    Вератти, Алексис и топ-нап...и чемп можно не начинать)

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  9. blackdreamer 18.01.2017 10:22 # blackdreamer
    стуриджа забирайте обратно

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  10. chelsea1983 18.01.2017 10:18 # chelsea1983
    Продать его а то ещё крысенешь АПЛ выиграет с нами !!!!!

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  11. igorrado 18.01.2017 10:17 # igorrado
    Дибалу запилите у Ювентуса. Вот, кто реально топ!!

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  12. karnivool 18.01.2017 10:14 # karnivool
    Уже нашил замену! Сейчас на главной висит!

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  13. chelsealondon 18.01.2017 10:08 # chelsealondon
    Лучше предложить ему новый контракт...все равно норм нападающих нет...Левандовский всяко останется в Баварке, Обамеянг в Реал...ну кто ещё...

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  14. sellman 18.01.2017 10:06 # sellman
    Если брать это ТО - самый жирный вариант - Лукаку.
    Знает АПЛ, по стилю игры наиболее похож на Косту!

    Если брать лето - вариантов много, Мората в том числе.

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