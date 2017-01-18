"Челси" начал искать замену Диего Косте

Несмотря на установившееся перемирие с Диего Костой, "Челси" приступил к активным поискам замены для испанского нападающего.

Как стало известно Sky Sports, во вторник 28-летний испанец провел "дружелюбные" переговоры со своим клубом, уладив тот конфликт, что случился на прошлой неделе, когда из-за поступившего из Китая предложения Диего поссорился с главным тренером Антонио Конте.



Коста был полностью реабилитирован и вновь допущен до тренировок с первой командой. Теперь Диего целенаправленно готовится к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Халла".



Однако реакция Косты на китайское предложение, а также его недавнее признание, что прошлым летом он хотел вернуться в "Атлетико", убедили Конте в том, что он не может строить свою команду вокруг Диего.



Конте просто не может положиться на игрока, который каждое трансферное окно порывается покинуть клуб. Поэтому, сообщает The Telegraph, "Челси" приступил к активным поискам нового нападающего. Что касается Диего, то вместо нового контракта он, вероятно, будет продан грядущим летом.



Приоритетной целью "синих" на замену Косте может стать нападающий "Реала" Альваро Мората, которым Конте интересовался еще прошлым летом, опасаясь возвращения Диего в "Атлетико".



The Independent добавляет, что суперагент Жорже Мендеш, представляющий интересы Косты, использует все свое влияние на президента "Реала" Флорентина Переса, чтобы убедить того отпустить Морату в "Челси". Это позволит самому Мендешу добиться возвращения Диего в "Атлетико".



Альтернативой Морате для "синих" является их бывший нападающий Ромелу Лукаку, никогда не скрывавший, что его нынешний клуб "Эвертон" не соответствует его амбициям. Предположительно, бельгиец жаждет получить второй шанс в "Челси", вернувшись на "Стэмфорд Бридж" более зрелым и окрепшим игроком.