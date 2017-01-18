"Челси" начал искать замену Диего Косте
Несмотря на установившееся перемирие с Диего Костой, "Челси" приступил к активным поискам замены для испанского нападающего.
Как стало известно Sky Sports, во вторник 28-летний испанец провел "дружелюбные" переговоры со своим клубом, уладив тот конфликт, что случился на прошлой неделе, когда из-за поступившего из Китая предложения Диего поссорился с главным тренером Антонио Конте.
Коста был полностью реабилитирован и вновь допущен до тренировок с первой командой. Теперь Диего целенаправленно готовится к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Халла".
Однако реакция Косты на китайское предложение, а также его недавнее признание, что прошлым летом он хотел вернуться в "Атлетико", убедили Конте в том, что он не может строить свою команду вокруг Диего.
Конте просто не может положиться на игрока, который каждое трансферное окно порывается покинуть клуб. Поэтому, сообщает The Telegraph, "Челси" приступил к активным поискам нового нападающего. Что касается Диего, то вместо нового контракта он, вероятно, будет продан грядущим летом.
Приоритетной целью "синих" на замену Косте может стать нападающий "Реала" Альваро Мората, которым Конте интересовался еще прошлым летом, опасаясь возвращения Диего в "Атлетико".
The Independent добавляет, что суперагент Жорже Мендеш, представляющий интересы Косты, использует все свое влияние на президента "Реала" Флорентина Переса, чтобы убедить того отпустить Морату в "Челси". Это позволит самому Мендешу добиться возвращения Диего в "Атлетико".
Альтернативой Морате для "синих" является их бывший нападающий Ромелу Лукаку, никогда не скрывавший, что его нынешний клуб "Эвертон" не соответствует его амбициям. Предположительно, бельгиец жаждет получить второй шанс в "Челси", вернувшись на "Стэмфорд Бридж" более зрелым и окрепшим игроком.
18.01.2017 10:00
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Последние комментарии:
6ляяя, какую лукаку, какая мората? сука вы о чем ваще??
меня бомбит пздц просто от того, какой шлак они рассматривают на замену косте
Пенсы, вы внатуре eбaнyтые. Прав жи-сильвер
(ответить)
Коста был полностью реабилитирован и вновь допущен до тренировок с первой командой
прогнулся макаронник перед таджиком, типичный коуч челчи
(ответить)
Кейна за 25 млн и довольны, если нет то придется на Гризмана тратиться
(ответить)
бензему пусть берут
(ответить)
6ляяя, какую лукаку, какая мората? сука вы о чем ваще??
меня бомбит пздц просто от того, какой шлак они рассматривают на замену косте
(ответить)
Что-то мне кажется, что Лукаку, которого большинство пенсов к себе сватает, не тот совсем. Ленивый он, и уж точно по стилю на Косту не похож, как некоторые говорят. По мне, так Конте он нах не нужен, не его игрок.
(ответить)
обднищалый гризман в мю за 150 млн, Коста в атлетико за 50-60 как минимум, а матрасники как всегда в плюсе, продали дно и купили в 2 раза дешевле игрока получше
(ответить)
Вератти, Алексис и топ-нап...и чемп можно не начинать)
(ответить)
стуриджа забирайте обратно
(ответить)
Продать его а то ещё крысенешь АПЛ выиграет с нами !!!!!
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Дибалу запилите у Ювентуса. Вот, кто реально топ!!
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Уже нашил замену! Сейчас на главной висит!
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Лучше предложить ему новый контракт...все равно норм нападающих нет...Левандовский всяко останется в Баварке, Обамеянг в Реал...ну кто ещё...
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Если брать это ТО - самый жирный вариант - Лукаку.
Знает АПЛ, по стилю игры наиболее похож на Косту!
Если брать лето - вариантов много, Мората в том числе.
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