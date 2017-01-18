Майк Дин понижен до Чемпионшипа

Майк Дин После ряда неоднозначный матчей один из самых одиозных английских рефери Майк Дин был понижен до Чемпионшипа.

За последний месяц к судейству 48-летнего Дина было немало вопросов, особенно после матча между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед" 2 января, когда Майк показал красную карточку Софиану Фегули, позже отмененную с помощью апелляции, и засчитал гол Златана Ибрагимовича из офсайда.

Немногим ранее матча на Олимпийском стадионе Дина критиковали за то, что в дерби "Эвертона" и "Ливерпуля" он не удалил Росса Баркли за грубейший фол против Джордана Хендерсона. Были и другие недочеты в работе Майка.

Как стало известно The Telegraph, на протяжении последней недели Дин вел переговоры с руководством судейского корпуса (Professional Game Match Officials Limited) относительно снизившегося качества своей работы. В конце концов было принято решение, что Майку стоит отвлечься от обслуживания матчей высшего уровня.

Дин остается одним из 17 элитных английских рефери, которым доверяют самые важные матчи в стране, однако некоторое время Майк будет работать на уровне Чемпионшипа, на что он неохотно, но все же согласился.

Добавим, что свое первое назначение в Чемпионшипе Дин уже получил — в субботу ему предстоит рассудить "Барнсли" и "Лидс".


Метки Дин, Премьер-Лига, рефери, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1942

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Последние комментарии:




  1. j-silver 18.01.2017 09:36 # j-silver
    Манк Дин. считай минус игрок у скама

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  2. budun 18.01.2017 09:32 # budun
    одним футболистом шпор меньше

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  3. reams 18.01.2017 09:29 # reams
    Один из самых уебищных арбитров мира- манк бляДин

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  4. electric 18.01.2017 09:19 # electric
    этот ж пинс вроде.
    помним, скорбим...

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  5. ugunner4 18.01.2017 09:18 # ugunner4
    надо было еще обоссать этого мудака

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  6. liverbro 18.01.2017 09:17 # liverbro
    да уж,Фегули ни за что красная,зато Баркли после жесточайшего фола красную не показал,еще и манкам подыгрывает,чепушила

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  7. jimulia 18.01.2017 09:12 # jimulia
    Ли Мейсона и Майкла Оливера тоже туда надо бы сослать

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  8. rap-woiska 18.01.2017 09:10 # rap-woiska
    лучше б мю туда скинули

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  9. dardevil 18.01.2017 09:10 # dardevil
    Ну наконец-то стали наказывать!

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  10. vmjr 18.01.2017 09:03 # vmjr
    Бедный Чемпионшип!!!

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  11. bluebload 18.01.2017 09:02 # bluebload
    Фрэнда ему лайсменом тоже отправьте туда пож-ста

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