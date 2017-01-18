Майк Дин понижен до Чемпионшипа
После ряда неоднозначный матчей один из самых одиозных английских рефери Майк Дин был понижен до Чемпионшипа.
За последний месяц к судейству 48-летнего Дина было немало вопросов, особенно после матча между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед" 2 января, когда Майк показал красную карточку Софиану Фегули, позже отмененную с помощью апелляции, и засчитал гол Златана Ибрагимовича из офсайда.
Немногим ранее матча на Олимпийском стадионе Дина критиковали за то, что в дерби "Эвертона" и "Ливерпуля" он не удалил Росса Баркли за грубейший фол против Джордана Хендерсона. Были и другие недочеты в работе Майка.
Как стало известно The Telegraph, на протяжении последней недели Дин вел переговоры с руководством судейского корпуса (Professional Game Match Officials Limited) относительно снизившегося качества своей работы. В конце концов было принято решение, что Майку стоит отвлечься от обслуживания матчей высшего уровня.
Дин остается одним из 17 элитных английских рефери, которым доверяют самые важные матчи в стране, однако некоторое время Майк будет работать на уровне Чемпионшипа, на что он неохотно, но все же согласился.
Добавим, что свое первое назначение в Чемпионшипе Дин уже получил — в субботу ему предстоит рассудить "Барнсли" и "Лидс".
18.01.2017 09:00
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Последние комментарии:
Манк Дин. считай минус игрок у скама
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одним футболистом шпор меньше
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Один из самых уебищных арбитров мира- манк бляДин
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этот ж пинс вроде.
помним, скорбим...
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надо было еще обоссать этого мудака
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да уж,Фегули ни за что красная,зато Баркли после жесточайшего фола красную не показал,еще и манкам подыгрывает,чепушила
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Ли Мейсона и Майкла Оливера тоже туда надо бы сослать
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лучше б мю туда скинули
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Ну наконец-то стали наказывать!
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Бедный Чемпионшип!!!
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Фрэнда ему лайсменом тоже отправьте туда пож-ста
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