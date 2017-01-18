Майк Дин понижен до Чемпионшипа

После ряда неоднозначный матчей один из самых одиозных английских рефери Майк Дин был понижен до Чемпионшипа.

За последний месяц к судейству 48-летнего Дина было немало вопросов, особенно после матча между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед" 2 января, когда Майк показал красную карточку Софиану Фегули, позже отмененную с помощью апелляции, и засчитал гол Златана Ибрагимовича из офсайда.



Немногим ранее матча на Олимпийском стадионе Дина критиковали за то, что в дерби "Эвертона" и "Ливерпуля" он не удалил Росса Баркли за грубейший фол против Джордана Хендерсона. Были и другие недочеты в работе Майка.



Как стало известно The Telegraph, на протяжении последней недели Дин вел переговоры с руководством судейского корпуса (Professional Game Match Officials Limited) относительно снизившегося качества своей работы. В конце концов было принято решение, что Майку стоит отвлечься от обслуживания матчей высшего уровня.



Дин остается одним из 17 элитных английских рефери, которым доверяют самые важные матчи в стране, однако некоторое время Майк будет работать на уровне Чемпионшипа, на что он неохотно, но все же согласился.



Добавим, что свое первое назначение в Чемпионшипе Дин уже получил — в субботу ему предстоит рассудить "Барнсли" и "Лидс".