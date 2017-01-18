Жиру: "Хотим, чтобы Венгер остался"

Нападающий Оливье Жиру признался, что игроки "Арсенала" хотят, чтобы главный тренер Арсен Венгер подписал новый контракт и остался в клубе.

Француз находится у руля "канониров" с 1996 года, но есть вероятность, что по окончании сезона Венгер покинет лондонский клуб. Действующий контракт Арсена истекает уже грядущим летом.



Ранее специалист обмолвился, что примет решение о своем будущем на "Эмирейтс" только на финише кампании. Жиру надеется, что его соотечественник предпочтет остаться в "Арсенале" и продолжить тренерскую карьеру.



"Мы надеемся, что босс подпишет новый контракт, это будет хорошая новость для команды и всего клуба в целом. Мне очень хотелось бы этого, ведь я хорошо себя чувствую под его руководством", - цитирует Жиру The Telegraph.