"Челси" обратился к "Мидлсбро" насчет Траоре

Адама Траоре "Челси" сделал запрос относительно юного вингера "Мидлсбро" Адамы Траоре.

Напомним, Траоре присоединился к новичку Премьер-Лиги из "Астон Виллы" лишь прошлым летом, в заключительный день летнего трансферного окна. С тех пор Адама провел 14 матчей за "речников" в рамках чемпионата.

Своей игрой за "Боро" 20-летний испанец малийского происхождения привлек внимание главного тренера "синих" Антонио Конте, и тот выразил желание пригласить стремительного вингера в свою команду.

Как сообщает Sky Sports, с помощью воспитанника "Барселоны" Конте хочет компенсировать потерю полузащитников Оскара и Джона Оби Микела, с которыми "Челси" расстался ранее в январе.

Добавим, что в данный момент "синие" также обсуждают продажу своего нападающего Патрика Бэмфорда в "Мидлсбро". Переговоры находятся в завершающей стадии. Этот фактор может помочь "Челси" заполучить Траоре.


Метки видео, Мидлсбро, Траоре, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 804

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mikolaidis 18.01.2017 07:36 # mikolaidis
    Мне очень понравился в игре против нас.
    Но хочется видеть в команде звёзд! Гризмана, например!

    (ответить)

  2. mata-hazard 18.01.2017 07:32 # mata-hazard
    Хватит уже всяких Траоре и Дембеле. Надо подписывать белых ребят. Итак у Челси резервный и молодёжный состав состоит из ниггеров одних. Куда потом их девать? По Китаям продавать? Да там половина будет такие же каличи, как Старридж и Велбек.

    (ответить)

  3. largo-winch 18.01.2017 07:30 # largo-winch
    прощай виллиян

    (ответить)

  4. budun 18.01.2017 07:26 # budun
    ну да, ленивый вингер с великолепным дриблингом отличная замена осраку и микелю, прям по позиции и по фактуре.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: