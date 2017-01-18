"Челси" обратился к "Мидлсбро" насчет Траоре

"Челси" сделал запрос относительно юного вингера "Мидлсбро" Адамы Траоре.

Напомним, Траоре присоединился к новичку Премьер-Лиги из "Астон Виллы" лишь прошлым летом, в заключительный день летнего трансферного окна. С тех пор Адама провел 14 матчей за "речников" в рамках чемпионата.



Своей игрой за "Боро" 20-летний испанец малийского происхождения привлек внимание главного тренера "синих" Антонио Конте, и тот выразил желание пригласить стремительного вингера в свою команду.



Как сообщает Sky Sports, с помощью воспитанника "Барселоны" Конте хочет компенсировать потерю полузащитников Оскара и Джона Оби Микела, с которыми "Челси" расстался ранее в январе.



Добавим, что в данный момент "синие" также обсуждают продажу своего нападающего Патрика Бэмфорда в "Мидлсбро". Переговоры находятся в завершающей стадии. Этот фактор может помочь "Челси" заполучить Траоре.



