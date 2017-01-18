"Челси" обратился к "Мидлсбро" насчет Траоре
"Челси" сделал запрос относительно юного вингера "Мидлсбро" Адамы Траоре.
Напомним, Траоре присоединился к новичку Премьер-Лиги из "Астон Виллы" лишь прошлым летом, в заключительный день летнего трансферного окна. С тех пор Адама провел 14 матчей за "речников" в рамках чемпионата.
Своей игрой за "Боро" 20-летний испанец малийского происхождения привлек внимание главного тренера "синих" Антонио Конте, и тот выразил желание пригласить стремительного вингера в свою команду.
Как сообщает Sky Sports, с помощью воспитанника "Барселоны" Конте хочет компенсировать потерю полузащитников Оскара и Джона Оби Микела, с которыми "Челси" расстался ранее в январе.
Добавим, что в данный момент "синие" также обсуждают продажу своего нападающего Патрика Бэмфорда в "Мидлсбро". Переговоры находятся в завершающей стадии. Этот фактор может помочь "Челси" заполучить Траоре.
18.01.2017 07:00
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Последние комментарии:
Мне очень понравился в игре против нас.
Но хочется видеть в команде звёзд! Гризмана, например!
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Хватит уже всяких Траоре и Дембеле. Надо подписывать белых ребят. Итак у Челси резервный и молодёжный состав состоит из ниггеров одних. Куда потом их девать? По Китаям продавать? Да там половина будет такие же каличи, как Старридж и Велбек.
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прощай виллиян
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ну да, ленивый вингер с великолепным дриблингом отличная замена осраку и микелю, прям по позиции и по фактуре.
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