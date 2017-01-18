"Юнайтед" рассчитывает купить Гризманна и продать Шоу

Внутри "Манчестер Юнайтед" крепнет уверенность насчет приобретения нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, и одновременно "красные дьяволы" все ближе к идее избавиться от левого защитника Люка Шоу.

Как сообщает The Independent в своем эксклюзивном материале, переговоры между "Юнайтед" и представителями игрока сборной Франции длятся уже несколько месяцев. Более того, стороны уже достигли устного согласия относительно многих вопросов, включая зарплату Антуана и его игровой номер.



Сам Гризманн, утверждает источник, "чрезвычайно заинтересован" в переезде на "Олд Траффорд", где выступает его партнер по сборной Поль Погба. Но чтобы заключить эту сделку, "Юнайтед" придется второй год подряд обновить мировой рекорд по сумме трансфера.



Контракт 25-летнего Гризманна с "Атлетико" предусматривает фиксированные отступные в размере 100 миллионов евро (86.4 млн. фунтов), и соглашаться на что-то меньшее клуб из Мадрида не собирается. Если добавить сюда все сопутствующие расходы, включая агентские, то покупка Антуана имеет все шансы превзойти рекордный трансфер Погба стоимостью 89 млн. фунтов.



Единственная сложность заключается в том, что в данный момент на "Атлетико" наложен трансферный запрет. Если ожидающая рассмотрения апелляция "матрасников" будет удовлетворена, и они вернут себе право подписывать игроков, то с радостью примут предложение "Юнайтед", а на вырученные деньги постараются выкупить назад у "Челси" Диего Косту.



Одновременно источник располагает информацией, что "Юнайтед" будет открыт к предложениям насчет 21-летнего Шоу по окончании сезона. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо разочарован отсутствием прогресса у Люка, сыгравшего лишь 13 матчей в этом сезоне.



Среди возможных покупателей на экс-игрока "Саутгемптона" значатся "Челси" и "Тоттенхэм". К слову, "Юнайтед" проявляет встречный интерес к защитнику "шпор" Данни Роузу.