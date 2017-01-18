"Бернли" и "Кристал Пэлас" вышли в 4-й раунд Кубка Англии
Во вторник вечером состоялись ряд переигровок матчей 3-го раунда Кубка Англии.
В этот вечер Премьер-Лига лишилась лишь одного своего представителя в турнире — "Сандерленда", который был переиграл "Бернли" со счетом 2:0. В 4-м раунде "бордовым" предстоит встретиться с "Бристоль Сити".
В то же время путевку в следующий раунд Кубка Англии обеспечил "Кристал Пэлас", со второй попытки преодолевший сопротивление "Болтона" благодаря дублю Кристиана Бентеке – 2:1. Теперь "орлов" ждет домашняя встреча с "Манчестер Сити".
Добавим, что в среду пройдут еще три переигровки матчей 3-го раунда Кубка Англии.
"Уимблдон" — "Саттон" — 1:3 (1:0)
Голы: Эллиотт 10 — Дикон 75, Бьяму Фитчетт 90.
"Барнсли" — "Блэкпул" — 1:2 (0:1) после экстра-таймов
Голы: Макдональд 49 — Меллор 30, Осайи-Сэмюэл 120.
"Бернли" — "Сандерленд" — 2:0 (1:0)
Голы: Вокс 44, Грей 83.
"Флитвуд" — "Бристоль Сити" — 0:1 (0:1)
Гол: Патерсон 17.
"Кристал Пэлас" — "Болтон" — 2:1 (0:0)
Голы: Бентеке 68, 77 — Генри 48.
"Линкольн" — "Ипсвич" — 1:0 (0:0)
Гол: Арнольд 90.
18.01.2017 01:25
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