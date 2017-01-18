"Бернли" и "Кристал Пэлас" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

Кристиан Бентеке Во вторник вечером состоялись ряд переигровок матчей 3-го раунда Кубка Англии.

В этот вечер Премьер-Лига лишилась лишь одного своего представителя в турнире — "Сандерленда", который был переиграл "Бернли" со счетом 2:0. В 4-м раунде "бордовым" предстоит встретиться с "Бристоль Сити".

В то же время путевку в следующий раунд Кубка Англии обеспечил "Кристал Пэлас", со второй попытки преодолевший сопротивление "Болтона" благодаря дублю Кристиана Бентеке – 2:1. Теперь "орлов" ждет домашняя встреча с "Манчестер Сити".

Добавим, что в среду пройдут еще три переигровки матчей 3-го раунда Кубка Англии.

"Уимблдон" — "Саттон" — 1:3 (1:0)

Голы: Эллиотт 10 — Дикон 75, Бьяму Фитчетт 90.

"Барнсли" — "Блэкпул" — 1:2 (0:1) после экстра-таймов

Голы: Макдональд 49 — Меллор 30, Осайи-Сэмюэл 120.

"Бернли" — "Сандерленд" — 2:0 (1:0)

Голы: Вокс 44, Грей 83.

"Флитвуд" — "Бристоль Сити" — 0:1 (0:1)

Гол: Патерсон 17.

"Кристал Пэлас" — "Болтон" — 2:1 (0:0)

Голы: Бентеке 68, 77 — Генри 48.

"Линкольн" — "Ипсвич" — 1:0 (0:0)

Гол: Арнольд 90.


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2017 01:25

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