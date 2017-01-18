Яя Туре отверг выгодное предложение из Китая
Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре отверг предложение из Китая, где ему были готовы платить 430 тысяч фунтов в неделю.
Как сообщает BBC, интерес к Яя из Китая существовал еще прошлым летом, когда на тренерский мостик "горожан" заступил Хосеп Гвардиола, с которым в свое время Туре не смог сработаться в "Барселоне".
Однако тогда 33-летний ивуариец ответил отказом. А в этом месяце Яя получил новое и еще более заманчивое в финансовом плане предложение из Китая — некий клуб выразил готовность платит Туре по 22 млн. фунтов в год.
Тем не менее, от удвоения своей текущей зарплаты Яя вновь отказался. Семья Туре комфортно себя чувствует в Чешире и не хочет никуда уезжать.
В данный момент Туре целиком сосредоточен на выступлениях за "Сити" и на том, чтобы постараться заслужить продление своего истекающего в конце сезона контракта. Недавно Гвардиола уже намекнул, что Яя может получить новую сделку.
"Яя хочет выступать на высочайшем уровне. Он счастлив в "Манчестер Сити". Яя любит футбол больше, чем деньги", — подтвердил эту информацию агент полузащитника Дмитрий Селюк в интервью Sky Sports.
18.01.2017 00:05
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он в сити 340 получает кажется, не сильно добавили китайцы
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Чот эрор
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всё объясняется легко и просто - в Китае бананы не натуральные.
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Яя любит торт :D
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удачи
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