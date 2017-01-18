Яя Туре отверг выгодное предложение из Китая

Яя Туре Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре отверг предложение из Китая, где ему были готовы платить 430 тысяч фунтов в неделю.

Как сообщает BBC, интерес к Яя из Китая существовал еще прошлым летом, когда на тренерский мостик "горожан" заступил Хосеп Гвардиола, с которым в свое время Туре не смог сработаться в "Барселоне".

Однако тогда 33-летний ивуариец ответил отказом. А в этом месяце Яя получил новое и еще более заманчивое в финансовом плане предложение из Китая — некий клуб выразил готовность платит Туре по 22 млн. фунтов в год.

Тем не менее, от удвоения своей текущей зарплаты Яя вновь отказался. Семья Туре комфортно себя чувствует в Чешире и не хочет никуда уезжать.

В данный момент Туре целиком сосредоточен на выступлениях за "Сити" и на том, чтобы постараться заслужить продление своего истекающего в конце сезона контракта. Недавно Гвардиола уже намекнул, что Яя может получить новую сделку.

"Яя хочет выступать на высочайшем уровне. Он счастлив в "Манчестер Сити". Яя любит футбол больше, чем деньги", — подтвердил эту информацию агент полузащитника Дмитрий Селюк в интервью Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Туре

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2017 00:05

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  1. gio 18.01.2017 00:44 # gio
    он в сити 340 получает кажется, не сильно добавили китайцы

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  2. gerrard08 18.01.2017 00:38 # gerrard08
    Чот эрор

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  3. gidro-met 18.01.2017 00:24 # gidro-met
    всё объясняется легко и просто - в Китае бананы не натуральные.

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  4. h22o 18.01.2017 00:17 # h22o
    Яя любит торт :D

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  5. mancunia-planet 18.01.2017 00:05 # mancunia-planet
    удачи

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