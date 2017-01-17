Клопп недоволен медлительностью ФИФА в ситуации с Матипом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подверг критике ФИФА за медлительность в вопросе с допуском защитника Жоэля Матипа к матчам за клуб.

Как известно, в данный момент Клопп не имеет возможности использовать Матипа — на это у "красных" нет разрешения Федерации футбола Камеруна, от настойчивых призывов которой отправиться на Кубок Африки Жоэль отказался.



В сложившейся ситуации мерсисайдский клуб был вынужден обратиться в ФИФА, чтобы прояснить статус Матипа и его доступность для матчей "Ливерпуля". Однако организация Джанни Инфантино медлит с ответом.



"В эту пятницу ФИФА сообщила нам, что они примут решение, открывать ли дело или нет. В жизни я уважаю правила, но я думаю, они всегда должны строиться на человеческих принципах. Не будучи адвокатом или юристом, мне довольно сложно с этим мириться".



"Не будь он травмирован — а он был — тогда бы он мог играть за нас со 2 января. Если ФИФА откроет дело — а я пока не уверен насчет этого, хотя и думаю, что они сделают, ведь у нас все в порядке — это может занять еще от семи до 10 дней, прежде чем будет вынесено решение".



"Он (Матип) не рад этому. Я сказал ему перед матчем с "Юнайтед", что не могу задействовать его. Мы вынуждены ждать решения по здоровому игроку, который не играет за сборную Камеруна 15-16 месяцев. С этим сложно смириться".



"В данный момент мы уверены, что не сделали ничего неправильного. Мы уверены, что Жоэль Матип не сделал ничего неправильного. Он не играет за сборную Камеруна с 2015 года. Он не являлся игроком сборной Камеруна в период своего нахождения здесь".



В данный момент он не в заявке сборной Камеруна, поэтому он уже не сможет сыграть за них. Но в данный момент мы не уверены на 100 процентов, что он может играть за нас. Такова ситуация".



"Я бы подумал, чтобы использовать его завтра (против "Плимута" в Кубке Англии), но я не знаю, могу ли я. Со спортивной точки зрения, это был бы хороший матч для него, но я не уверен, могу ли я", — цитирует Клоппа Sky Sports.