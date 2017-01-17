Вертонген пропустит минимум два месяца
Защитник Ян Вертонген рискует вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм" только к апрелю из-за травмы связок лодыжки.
Напомним, "шпоры" потеряли с травмой своего ведущего защитника во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича", который они уверенно выиграли со счетом 4:0.
Как сообщает The Independent, сегодня 29-летний бельгиец прошел углубленное обследование, которое обнаружило повреждение связок. Ожидается, что Ян проведет в лазарете минимум два месяца.
Таким образом, если Вертонген не успеет восстановиться к матчу Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 18 марта, то вернется уже в апреле, ведь после домашней встречи со "святыми" следует международная пауза.
В период своего отсутствия, среди прочих, Ян будет вынужден пропустить важнейшие матчи против "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, а также раунды 1/16 и 1/8 финала в Лиге Европы. Суммарное количество поединков, в которых Вертонген не поможет "шпорам", может достичь 15.
17.01.2017 21:25
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пи3да курам?
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этой мразоте еще и мало будет (
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