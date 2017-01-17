Вертонген пропустит минимум два месяца

Защитник Ян Вертонген рискует вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм" только к апрелю из-за травмы связок лодыжки.

Напомним, "шпоры" потеряли с травмой своего ведущего защитника во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича", который они уверенно выиграли со счетом 4:0.



Как сообщает The Independent, сегодня 29-летний бельгиец прошел углубленное обследование, которое обнаружило повреждение связок. Ожидается, что Ян проведет в лазарете минимум два месяца.



Таким образом, если Вертонген не успеет восстановиться к матчу Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 18 марта, то вернется уже в апреле, ведь после домашней встречи со "святыми" следует международная пауза.



В период своего отсутствия, среди прочих, Ян будет вынужден пропустить важнейшие матчи против "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, а также раунды 1/16 и 1/8 финала в Лиге Европы. Суммарное количество поединков, в которых Вертонген не поможет "шпорам", может достичь 15.