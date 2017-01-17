Диего Коста вернулся к тренировкам с "Челси"
Во вторник нападающий Диего Коста был вновь допущен до тренировок с первой командой "Челси".
Напомним, ровно недель назад Коста пожаловался на боль в спине — именно этим главный тренер "синих" Антонио Конте объяснил отсутствие своего бомбардира в заявке на субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера", хотя пресса вовсю сплетничала о ссоре игрока и тренера из-за поступившего Диего предложения из Китая.
Однако опасения китайских футбольных чиновников относительно неконтролируемых трат своих клубов и вводимые в связи с этим ограничения заставили "Тяньцзинь Цюаньцзянь" завершить свой интерес к 28-летнему испанцу.
Владелец клуба из Тяньцзиня Шу Юхуи дал ясно понять, что не будет покупать Косту даже в конце сезона. Таким образом, у Диего возникла необходимость восстановить сожженные мосты с Конте.
Как сообщает The Guardian, во вторник Коста сделал первый шаг к перемирию. После двух дней тренировок в одиночестве Диего присоединился к занятиям в общей группе.
В оставшиеся дни до воскресного матча с "Халлом" Косте нужно будет постараться, чтобы произвести впечатление на Конте и выиграть конкуренцию у Виллиана или Азара, которые продемонстрировали великолепное взаимопонимание с Эденом Азаром во время выезда к "Лестеру".
Что касается долгосрочных перспектив Косты на "Стэмфорд Бридж", то произошедший инцидент является большим ударом по ним. Внутри "Челси" крепнет ощущение, что Диего не подпишет новый контракт, а уйдет летом — например, вернется в Испанию или отправится в другой китайский клуб. Утверждается, что это именно то, чего хочет сам нападающий.
17.01.2017 21:10
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Последние комментарии:
Чел проявил неуважение. Да за такое оставляют зарплату и лишают работы.
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«Если «Вест Хэм» не отпустит меня, я травмирую свои крестообразные связки (восстановление от этого повреждения длится от 6 до 10 месяцев, – прим. ред.). Я свободный человек и имею право выбирать свое будущее. Клянусь, что больше не надену футболку «Вест Хэма», – цитирует 29-летнего француза A Bola
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Конте с Костей написяли тем хейтерам в ротики, которые уже размечтались, что Челси остаток сезона будет без топ напа.
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спуливать летом дворнягу
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Руней помнится тоже частенько устраивал демарши по поводу зарплаты. Даже грозился в Сити уйти. Но ничего, скум ему сейчас пятки лижет.
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удачи ему, а то конте с гав...м, смешает и поделом
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не смог пробиться в люди, так и останется нищим
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Мдааа вот это конте бесхарактерным тренером конечно оказался.
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Псина
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дай бог здоровья и благосостояния
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Выглядит как бубуша
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