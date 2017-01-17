Диего Коста вернулся к тренировкам с "Челси"

Диего Коста Во вторник нападающий Диего Коста был вновь допущен до тренировок с первой командой "Челси".

Напомним, ровно недель назад Коста пожаловался на боль в спине — именно этим главный тренер "синих" Антонио Конте объяснил отсутствие своего бомбардира в заявке на субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера", хотя пресса вовсю сплетничала о ссоре игрока и тренера из-за поступившего Диего предложения из Китая.

Однако опасения китайских футбольных чиновников относительно неконтролируемых трат своих клубов и вводимые в связи с этим ограничения заставили "Тяньцзинь Цюаньцзянь" завершить свой интерес к 28-летнему испанцу.

Владелец клуба из Тяньцзиня Шу Юхуи дал ясно понять, что не будет покупать Косту даже в конце сезона. Таким образом, у Диего возникла необходимость восстановить сожженные мосты с Конте.

Как сообщает The Guardian, во вторник Коста сделал первый шаг к перемирию. После двух дней тренировок в одиночестве Диего присоединился к занятиям в общей группе.

В оставшиеся дни до воскресного матча с "Халлом" Косте нужно будет постараться, чтобы произвести впечатление на Конте и выиграть конкуренцию у Виллиана или Азара, которые продемонстрировали великолепное взаимопонимание с Эденом Азаром во время выезда к "Лестеру".

Что касается долгосрочных перспектив Косты на "Стэмфорд Бридж", то произошедший инцидент является большим ударом по ним. Внутри "Челси" крепнет ощущение, что Диего не подпишет новый контракт, а уйдет летом — например, вернется в Испанию или отправится в другой китайский клуб. Утверждается, что это именно то, чего хочет сам нападающий.


Метки Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2017 21:10

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Последние комментарии:




  1. akadam 17.01.2017 21:33 # akadam
    Чел проявил неуважение. Да за такое оставляют зарплату и лишают работы.

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  2. bratella 17.01.2017 21:32 # bratella
    «Если «Вест Хэм» не отпустит меня, я травмирую свои крестообразные связки (восстановление от этого повреждения длится от 6 до 10 месяцев, – прим. ред.). Я свободный человек и имею право выбирать свое будущее. Клянусь, что больше не надену футболку «Вест Хэма», – цитирует 29-летнего француза A Bola

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  3. admet 17.01.2017 21:24 # admet
    Конте с Костей написяли тем хейтерам в ротики, которые уже размечтались, что Челси остаток сезона будет без топ напа.

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  4. admob 17.01.2017 21:22 # admob
    спуливать летом дворнягу

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  5. chelsea88 17.01.2017 21:20 # chelsea88
    Руней помнится тоже частенько устраивал демарши по поводу зарплаты. Даже грозился в Сити уйти. Но ничего, скум ему сейчас пятки лижет.

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  6. osivori 17.01.2017 21:17 # osivori
    удачи ему, а то конте с гав...м, смешает и поделом

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  7. goal 17.01.2017 21:17 # goal
    не смог пробиться в люди, так и останется нищим

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  8. gerrard08 17.01.2017 21:16 # gerrard08
    Мдааа вот это конте бесхарактерным тренером конечно оказался.

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  9. evrointegrant 17.01.2017 21:15 # evrointegrant
    Псина

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  10. karandash 17.01.2017 21:15 # karandash
    дай бог здоровья и благосостояния

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  11. awesome-arsenal 17.01.2017 21:12 # awesome-arsenal
    Выглядит как бубуша

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