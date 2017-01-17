Диего Коста вернулся к тренировкам с "Челси"

Во вторник нападающий Диего Коста был вновь допущен до тренировок с первой командой "Челси".

Напомним, ровно недель назад Коста пожаловался на боль в спине — именно этим главный тренер "синих" Антонио Конте объяснил отсутствие своего бомбардира в заявке на субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера", хотя пресса вовсю сплетничала о ссоре игрока и тренера из-за поступившего Диего предложения из Китая.



Однако опасения китайских футбольных чиновников относительно неконтролируемых трат своих клубов и вводимые в связи с этим ограничения заставили "Тяньцзинь Цюаньцзянь" завершить свой интерес к 28-летнему испанцу.



Владелец клуба из Тяньцзиня Шу Юхуи дал ясно понять, что не будет покупать Косту даже в конце сезона. Таким образом, у Диего возникла необходимость восстановить сожженные мосты с Конте.



Как сообщает The Guardian, во вторник Коста сделал первый шаг к перемирию. После двух дней тренировок в одиночестве Диего присоединился к занятиям в общей группе.



В оставшиеся дни до воскресного матча с "Халлом" Косте нужно будет постараться, чтобы произвести впечатление на Конте и выиграть конкуренцию у Виллиана или Азара, которые продемонстрировали великолепное взаимопонимание с Эденом Азаром во время выезда к "Лестеру".



Что касается долгосрочных перспектив Косты на "Стэмфорд Бридж", то произошедший инцидент является большим ударом по ним. Внутри "Челси" крепнет ощущение, что Диего не подпишет новый контракт, а уйдет летом — например, вернется в Испанию или отправится в другой китайский клуб. Утверждается, что это именно то, чего хочет сам нападающий.