"Суонси" купил Тома Кэрролла у "Тоттенхэма"

Том Кэрролл "Суонси" совершил свое второе приобретение за день, оформив переход полузащитника "Тоттенхэма" Тома Кэрролла за 4.5 миллиона фунтов.

24-летний Кэрролл, воспитанник академии "шпор", заключил с валлийским клубом контракт на три с половиной года и стал третьим январским новичком "лебедей" после Лусиано Нарсинха и купленного несколькими часами ранее Мартина Олссена.

Том не является чужаком на "Либерти", проведя здесь сезон 2014/15 на правах аренды и сыграв 18 матчей с учетом всех соревнований — как раз в том сезоне "лебеди" установили рекордное для себя достижение, финишировав восьмыми в Премьер-Лиге.

Добавим, дебютировать за свой старый новый клуб Кэрролл, сыгравший только три матча за "Тоттенхэм" в этом сезоне, сможет уже в субботу против "Ливерпуля".


Метки Кэрролл, Суонси, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2017 20:50

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  1. largo-winch 17.01.2017 20:58 # largo-winch
    В 24 года англичанин нонейм. Нонеймом и закончит

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  2. helicopter 17.01.2017 20:55 # helicopter
    Фамилия стала именем нарицательным. Так ято не внушет доверия

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  3. karandash 17.01.2017 20:53 # karandash
    давно слежу за ним

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