"Суонси" купил Тома Кэрролла у "Тоттенхэма"

"Суонси" совершил свое второе приобретение за день, оформив переход полузащитника "Тоттенхэма" Тома Кэрролла за 4.5 миллиона фунтов.

24-летний Кэрролл, воспитанник академии "шпор", заключил с валлийским клубом контракт на три с половиной года и стал третьим январским новичком "лебедей" после Лусиано Нарсинха и купленного несколькими часами ранее Мартина Олссена.



Том не является чужаком на "Либерти", проведя здесь сезон 2014/15 на правах аренды и сыграв 18 матчей с учетом всех соревнований — как раз в том сезоне "лебеди" установили рекордное для себя достижение, финишировав восьмыми в Премьер-Лиге.



Добавим, дебютировать за свой старый новый клуб Кэрролл, сыгравший только три матча за "Тоттенхэм" в этом сезоне, сможет уже в субботу против "Ливерпуля".