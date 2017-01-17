"Суонси" купил Тома Кэрролла у "Тоттенхэма"
"Суонси" совершил свое второе приобретение за день, оформив переход полузащитника "Тоттенхэма" Тома Кэрролла за 4.5 миллиона фунтов.
24-летний Кэрролл, воспитанник академии "шпор", заключил с валлийским клубом контракт на три с половиной года и стал третьим январским новичком "лебедей" после Лусиано Нарсинха и купленного несколькими часами ранее Мартина Олссена.
Том не является чужаком на "Либерти", проведя здесь сезон 2014/15 на правах аренды и сыграв 18 матчей с учетом всех соревнований — как раз в том сезоне "лебеди" установили рекордное для себя достижение, финишировав восьмыми в Премьер-Лиге.
Добавим, дебютировать за свой старый новый клуб Кэрролл, сыгравший только три матча за "Тоттенхэм" в этом сезоне, сможет уже в субботу против "Ливерпуля".
17.01.2017 20:50
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