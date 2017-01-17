Каррагер: "Сити" и "Юнайтед" выбыли из чемпионской гонки"

Манчестер Юнайтед Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" выбыли из борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги.

В минувший уикенд обе команды из Манчестера потеряли очки, в результате чего их отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" стало двузначным. Поэтому, уверен Каррагер, претендентов на титул осталось только четверо.

"Думаю, выиграть титул могут четыре команды. Я не думаю, что это могут сделать клубы из Манчестера".

"Думаю, спустя два-три тура после начала сезона нам казалось, что они ("Сити" и "Юнайтед") будут непременно бороться за титул. Но сейчас они в 10 и 12 очках позади. "Сити" все еще предстоит выезд к "Челси". Кроме того, "Челси" имеет почти двукратное преимущество по разнице мячей, а это еще дополнительное очко, поэтому только "Арсенал" и те, кто выше их, все еще могут выиграть титул", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.


Метки Каррагер, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2017 20:00

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  1. melwood-lfc 17.01.2017 20:11 # melwood-lfc
    ну мю сейчас борется онли за четверку
    чилсов не догнать

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  2. hamann 17.01.2017 20:08 # hamann
    попизди мне еще тут,сучка колбасная

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  3. dean-winchester 17.01.2017 20:05 # dean-winchester
    а скум был в гонке?

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