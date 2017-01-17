Каррагер: "Сити" и "Юнайтед" выбыли из чемпионской гонки"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" выбыли из борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги.

В минувший уикенд обе команды из Манчестера потеряли очки, в результате чего их отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" стало двузначным. Поэтому, уверен Каррагер, претендентов на титул осталось только четверо.



"Думаю, выиграть титул могут четыре команды. Я не думаю, что это могут сделать клубы из Манчестера".



"Думаю, спустя два-три тура после начала сезона нам казалось, что они ("Сити" и "Юнайтед") будут непременно бороться за титул. Но сейчас они в 10 и 12 очках позади. "Сити" все еще предстоит выезд к "Челси". Кроме того, "Челси" имеет почти двукратное преимущество по разнице мячей, а это еще дополнительное очко, поэтому только "Арсенал" и те, кто выше их, все еще могут выиграть титул", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.