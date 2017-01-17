Санчес намекнул, что хочет остаться в "Арсенале"

Алексис Санчес Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес намекнул, что хочет остаться в лондонском клубе и, наконец, заключить новый контракт.

Как известно, от действующего соглашения Алексиса с "канонирами" остается всего полтора года, а подписывать новый контракт чилиец по-прежнему не спешит.

По слухам, Санчес желает получить значительную прибавку к зарплате, став с отрывом самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала". Нападающий комфортно себя чувствует в Лондоне и хочет вывести клуб на новые высоты.

"Я чувствую себя важным игроком для "Арсенала", мои товарищи по команде не устают мне об этом напоминать. Я пытаюсь доказать, что остаются таким – как на тренировках, так и в игре".

"Я считаю, что с нынешним подбором игроком мы можем многое выиграть. Ради наших болельщиков мы должны выиграть Премьер-Лигу или даже Лигу Чемпионов", - приводит слова Алексиса Goal.



Метки Арсенал, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 17.01.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1245

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  1. division 17.01.2017 19:34 # division
    Бля, Арсен в заложники семью Санчеса взял походу

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  2. dimon70 17.01.2017 19:33 # dimon70
    решил срубить бабла с гунов?в натуре лох чилийский,Сеня в этом деле не одного кренделя сьел

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  3. hachidlo 17.01.2017 19:26 # hachidlo
    Думаю уйдёт. Он и сам понимает, что Арсенал не способен бороться за титулы в силу разных причин.

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  4. gusto 17.01.2017 19:04 # gusto
    Наркоман, чи шо?

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  5. gidro-met 17.01.2017 19:03 # gidro-met
    играть за такой многострадальный клуб как Арсенал - чистой воды альтруизм..Сеск и Санья с Насри-Клиши не дадут соврать.

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  6. akadam 17.01.2017 19:02 # akadam
    Китайские коммунисты коммерсанты кинули?

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  7. kamilfo 17.01.2017 19:01 # kamilfo
    Прогнулся под Венгера или уходит таки француз?

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