Санчес намекнул, что хочет остаться в "Арсенале"
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес намекнул, что хочет остаться в лондонском клубе и, наконец, заключить новый контракт.
Как известно, от действующего соглашения Алексиса с "канонирами" остается всего полтора года, а подписывать новый контракт чилиец по-прежнему не спешит.
По слухам, Санчес желает получить значительную прибавку к зарплате, став с отрывом самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала". Нападающий комфортно себя чувствует в Лондоне и хочет вывести клуб на новые высоты.
"Я чувствую себя важным игроком для "Арсенала", мои товарищи по команде не устают мне об этом напоминать. Я пытаюсь доказать, что остаются таким – как на тренировках, так и в игре".
"Я считаю, что с нынешним подбором игроком мы можем многое выиграть. Ради наших болельщиков мы должны выиграть Премьер-Лигу или даже Лигу Чемпионов", - приводит слова Алексиса Goal.
17.01.2017 19:00
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Бля, Арсен в заложники семью Санчеса взял походу
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решил срубить бабла с гунов?в натуре лох чилийский,Сеня в этом деле не одного кренделя сьел
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Думаю уйдёт. Он и сам понимает, что Арсенал не способен бороться за титулы в силу разных причин.
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Наркоман, чи шо?
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играть за такой многострадальный клуб как Арсенал - чистой воды альтруизм..Сеск и Санья с Насри-Клиши не дадут соврать.
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Китайские коммунисты коммерсанты кинули?
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Прогнулся под Венгера или уходит таки француз?
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