Санчес намекнул, что хочет остаться в "Арсенале"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес намекнул, что хочет остаться в лондонском клубе и, наконец, заключить новый контракт.

Как известно, от действующего соглашения Алексиса с "канонирами" остается всего полтора года, а подписывать новый контракт чилиец по-прежнему не спешит.



По слухам, Санчес желает получить значительную прибавку к зарплате, став с отрывом самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала". Нападающий комфортно себя чувствует в Лондоне и хочет вывести клуб на новые высоты.



"Я чувствую себя важным игроком для "Арсенала", мои товарищи по команде не устают мне об этом напоминать. Я пытаюсь доказать, что остаются таким – как на тренировках, так и в игре".



"Я считаю, что с нынешним подбором игроком мы можем многое выиграть. Ради наших болельщиков мы должны выиграть Премьер-Лигу или даже Лигу Чемпионов", - приводит слова Алексиса Goal.