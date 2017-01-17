Мертезакер близок к новому контракту с "Арсеналом"

"Арсенал" близок к продлению контракта с капитаном Пером Мертезакером. Сделка будет рассчитана на один год.

Действующий контракт 32-летнего Мертезакера истекает уже грядущим летом, однако в нем прописан пункт, позволяющий "канонирам" продлить соглашение с ветераном еще на один сезон.



Как стало известно Sky Sports, лондонский клуб принял решение воспользоваться этой опцией, несмотря на то, что Пер не провел ни одного матча в текущей кампании и, очевидно, потерял статус игрока основы.



По информации источника, стороны практически договорились о продлении сотрудничества, о чем в скором времени будет объявлено официально. Таким образом, Мертезакер останется в "Арсенале" до лета 2018 года.