"Юнайтед" продлил контракт с Валенсией до 2018 года

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о продлении контракта с защитником Антонио Валенсией до июня 2018 года.

Напомним, Валенсия выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Уигана" в 2009 году. За это время Антонио провел 271 матч и забил 21 гол, постепенно переквалифицировавшись из вингера в правого защитника.



При Жозе Моуриньо, возглавившем "Юнайтед" прошлым летом, 31-летний эквадорец является твердым игроком стартового состава, приняв участие в 23 матчах этого сезона.



Своей надежной и стабильной игрой высокого уровня Валенсия заслужил продление своего контракта на 12 месяцев — до окончания следующего сезона.