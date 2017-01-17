"Юнайтед" продлил контракт с Валенсией до 2018 года

Антонио Валенсия "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продлении контракта с защитником Антонио Валенсией до июня 2018 года.

Напомним, Валенсия выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Уигана" в 2009 году. За это время Антонио провел 271 матч и забил 21 гол, постепенно переквалифицировавшись из вингера в правого защитника.

При Жозе Моуриньо, возглавившем "Юнайтед" прошлым летом, 31-летний эквадорец является твердым игроком стартового состава, приняв участие в 23 матчах этого сезона.

Своей надежной и стабильной игрой высокого уровня Валенсия заслужил продление своего контракта на 12 месяцев — до окончания следующего сезона.


Метки Валенсия, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2017 17:00

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  1. new-day 17.01.2017 17:07 # new-day
    Топчик, стал меньше привозить.
    А атаке всегда был ахуенен как для заща

    (ответить)

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