FA оштрафовала Санья на 40 тысяч фунтов за запись в Инстаграм

Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья был оштрафован на 40 тысяч фунтов за нарушение правил, касающихся поведения футболистов в социальных сетях.

Напомним, после недавней победы "горожан" над "Бернли" со счетом 2:1, когда Хосеп Гвардиола и его команда остались чрезвычайно недовольны судейством, Санья написал в Инстаграм, что это это были игра "10 на 12".



Сперва FA просто попросила 33-летнего француза объясниться, а затем выдвинула в его адрес обвинения, заподозрив, что Бакари позволили себе усомниться в непредвзятости рефери.



И хотя подобного рода нарушение предусматривает даже дисквалификацию, Ассоциация решила ограничиться более мягким наказанием. Санья был оштрафован на 40 тыс. фунтов и предупрежден и недопустимости подобного в будущем.