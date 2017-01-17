FA оштрафовала Санья на 40 тысяч фунтов за запись в Инстаграм
Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья был оштрафован на 40 тысяч фунтов за нарушение правил, касающихся поведения футболистов в социальных сетях.
Напомним, после недавней победы "горожан" над "Бернли" со счетом 2:1, когда Хосеп Гвардиола и его команда остались чрезвычайно недовольны судейством, Санья написал в Инстаграм, что это это были игра "10 на 12".
Сперва FA просто попросила 33-летнего француза объясниться, а затем выдвинула в его адрес обвинения, заподозрив, что Бакари позволили себе усомниться в непредвзятости рефери.
И хотя подобного рода нарушение предусматривает даже дисквалификацию, Ассоциация решила ограничиться более мягким наказанием. Санья был оштрафован на 40 тыс. фунтов и предупрежден и недопустимости подобного в будущем.
17.01.2017 16:40
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ну да это не мю которые каждую игру забивают с метровых афф
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что будут делать с этими деньгами?
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Простили нигера
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