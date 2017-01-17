FA оштрафовала Санья на 40 тысяч фунтов за запись в Инстаграм

Бакари Санья Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья был оштрафован на 40 тысяч фунтов за нарушение правил, касающихся поведения футболистов в социальных сетях.

Напомним, после недавней победы "горожан" над "Бернли" со счетом 2:1, когда Хосеп Гвардиола и его команда остались чрезвычайно недовольны судейством, Санья написал в Инстаграм, что это это были игра "10 на 12".

Сперва FA просто попросила 33-летнего француза объясниться, а затем выдвинула в его адрес обвинения, заподозрив, что Бакари позволили себе усомниться в непредвзятости рефери.

И хотя подобного рода нарушение предусматривает даже дисквалификацию, Ассоциация решила ограничиться более мягким наказанием. Санья был оштрафован на 40 тыс. фунтов и предупрежден и недопустимости подобного в будущем.


Метки FA, Манчестер Сити, Санья

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2017 16:40

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 17.01.2017 16:58 # blackdreamer
    ну да это не мю которые каждую игру забивают с метровых афф

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  2. largo-winch 17.01.2017 16:48 # largo-winch
    что будут делать с этими деньгами?

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  3. dred 17.01.2017 16:42 # dred
    Простили нигера

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