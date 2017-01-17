"Вест Хэм" потребовал от Пайе извинений

Отклонив второе предложение "Марселя" о покупке плеймейкера Димитри Пайе, "Вест Хэм" потребовал от француза извинений перед болельщиками клуба.

Как известно, 29-летний француз устроил забастовку и отказывается играть за "Вест Хэм". Такое поведение Димитри, по слухам, связано с его желанием вернуться на родину, а конкретно в "Марсель".



Накануне клуб Лиги 1 сделал второе предложение о покупке Пайе, выразив готовность заплатить 20 миллионов фунтов за своего бывшего игрока. На это "молотобойцы" ответили категоричным отказом.



Более того, теперь лондонский клуб требует от Пайе извиниться перед болельщиками, показав свою преданность Вест Хэму. Как сообщает Daily Mirror, владельцы "молотков" рассчитывают удержать Димитри как минимум до конца сезона.