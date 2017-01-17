"Суонси" приобрел Мартина Олссена

"Суонси" официально объявил о приобретении левого защитника "Норвича" Мартина Олссена ориентировочной стоимостью в 4 миллиона фунтов.

Олссен находится в английском футболе уже 10 лет, перебравшись в "Блэкберн" еще тинейджером. В 2013 году Мартин оставил "роверс" и отправился в "Норвич", за который сыграл 129 матчей.



Сейчас 28-летний швед решил откликнуться на приглашение Пола Клемента из "Суонси". Таким образом, заключив контракт до июня 2019, Олссен стал вторым новичком валлийского клуба в январе после вингера Лусиано Нарсинха.



Добавим, что это весьма своевременный трансфер, ведь буквально на днях другой левый защитник "лебедей" Нил Тэйлор сломал скулу на тренировке и теперь пропустит минимум три недели.