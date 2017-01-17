"Тяньцзинь Цюаньцзянь" отказался от покупки Диего Косты
Владелец "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Шу Юхуи сообщил, что его клуб отказался от приобретения нападающего "Челси" Диего Косты.
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил Косте роскошный контракт с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год. Согласно слухам, это обстоятельство даже послужило причиной ссоры 28-летнего испанца со своим тренером по "Челси" Антонио Конте.
Однако "синие" отказались продавать своего лучшего бомбардира в январе, а ждать до окончания английского сезона китайский клуб оказался не готов.
Еще одной причиной, почему "Тяньцзинь Цюаньцзянь" решил завершить свой интерес к Диего, стали планы китайских футбольных чиновников ограничить неконтролируемые траты своих клубов.
"Если бы лимит остался 4+1, как это было раньше, то мы бы совершили большие инвестиции в этом году, но теперь, как кажется, лимит сократят до трех иностранных игроков".
"Эта ситуация заставила нас изменить свои планы насчет приобретений. Слухи насчет Косты были правдой, мы бы хотели его заполучить. Мы значительно продвинулись в переговорах, а также сделали предложение насчет Кавани".
"Мы не могли позволить себе ждать половину сезона. Мы интересовались многими нападающими, сделали предложение насчет Бензема, но новые правила делают нас беспомощными".
"Несколько дней назад ко мне приезжал (агент Жорже) Мендеш, и мы обсуждали планы насчет Косты. К тому времени мы уже договорились о приобретении двух игроков, Фалькао и Рауля Хименеса. Их контракты были согласованы, цена была хорошей".
"Контракты составлены, игроки готовы их подписать, а затем мы узнаем насчет зарплатных лимитов и ограничений на иностранных игроков, поэтому это заставило нас оказаться от своих дальнейших планов", — сообщил Шу Tianjin TV.
17.01.2017 15:00
Просмотров: 1819
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Арсенал" присматривается к форварду "Милана" М'Байе Ньянгу, сообщает Sky Sports.
Согласно данным источника, в Лондоне видят в Ньянге преемника Алексиса Санчеса.
ахахахахах
(ответить)
У Косты горит теперь нехило небось.
(ответить)
А что если Роман Аркадьевич сидит на Фапле и читает ваши комменты?)))
(ответить)
Там надо иметь фактуру Джеки Чана, а не корейского деликатеса.
(ответить)
заепал коста ныть, летом сбагрить матрасникам за деньги от продажи гризмана.
(ответить)
у фанов щелсей аж хуй со рта выпал
толку то , собака уже внес дизмораль
минус чемпик
(ответить)
Я в FUT тоже отказался от покупки Диего Косты
Источник: http://fapl.ru/posts/52587/
(ответить)
1.Байи
2.Луис
3.Вертонген
4.Смоллинг
5.Косельни
6.Джонс
7.Алдервейрелд
8.Рохо
9.Кэхил
10.Стоунз
11.Паулиста
12.Матип
13.Отаменди
14.Ловрен
(ответить)
Ахахахаха фото песец) Костян к ноге барина,
(ответить)
Фалькао тож дятел какой-то. Монако ж на чемпик идет, плюс в лч думаю пободаются.
А с костой история дурная вышла. И репутацию себе подпортил и покупать его уже не хотят. Крч, летом за 100 продать!
А если нет, то и пох, во всяком случае он не бунтовал как пайе. Тащи, костян, тащи!
(ответить)
Вот теперь порядок. Сцук, Юхуууиии!!!
(ответить)
Хахахаха Цюаньзини сранные
(ответить)
Абрамыч топчик. Такс, надо спуливать собаку в конце сезона. Вместе с куртуа
(ответить)
браво Роман Аркадьевич
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий