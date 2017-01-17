"Тяньцзинь Цюаньцзянь" отказался от покупки Диего Косты

Диего Коста Владелец "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Шу Юхуи сообщил, что его клуб отказался от приобретения нападающего "Челси" Диего Косты.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил Косте роскошный контракт с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год. Согласно слухам, это обстоятельство даже послужило причиной ссоры 28-летнего испанца со своим тренером по "Челси" Антонио Конте.

Однако "синие" отказались продавать своего лучшего бомбардира в январе, а ждать до окончания английского сезона китайский клуб оказался не готов.

Еще одной причиной, почему "Тяньцзинь Цюаньцзянь" решил завершить свой интерес к Диего, стали планы китайских футбольных чиновников ограничить неконтролируемые траты своих клубов.

"Если бы лимит остался 4+1, как это было раньше, то мы бы совершили большие инвестиции в этом году, но теперь, как кажется, лимит сократят до трех иностранных игроков".

"Эта ситуация заставила нас изменить свои планы насчет приобретений. Слухи насчет Косты были правдой, мы бы хотели его заполучить. Мы значительно продвинулись в переговорах, а также сделали предложение насчет Кавани".

"Мы не могли позволить себе ждать половину сезона. Мы интересовались многими нападающими, сделали предложение насчет Бензема, но новые правила делают нас беспомощными".

"Несколько дней назад ко мне приезжал (агент Жорже) Мендеш, и мы обсуждали планы насчет Косты. К тому времени мы уже договорились о приобретении двух игроков, Фалькао и Рауля Хименеса. Их контракты были согласованы, цена была хорошей".

"Контракты составлены, игроки готовы их подписать, а затем мы узнаем насчет зарплатных лимитов и ограничений на иностранных игроков, поэтому это заставило нас оказаться от своих дальнейших планов", — сообщил Шу Tianjin TV.


Метки Коста, Тяньцзинь Цюаньцзянь, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1819

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 17.01.2017 15:41 # stepan-jam-boss
    "Арсенал" присматривается к форварду "Милана" М'Байе Ньянгу, сообщает Sky Sports.

    Согласно данным источника, в Лондоне видят в Ньянге преемника Алексиса Санчеса.

    ахахахахах

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  2. toledo 17.01.2017 15:41 # toledo
    У Косты горит теперь нехило небось.

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  3. bes-ter 17.01.2017 15:38 # bes-ter
    А что если Роман Аркадьевич сидит на Фапле и читает ваши комменты?)))

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  4. parfirchik 17.01.2017 15:32 # parfirchik
    Там надо иметь фактуру Джеки Чана, а не корейского деликатеса.

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  5. mata05 17.01.2017 15:30 # mata05
    заепал коста ныть, летом сбагрить матрасникам за деньги от продажи гризмана.

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  6. blackdreamer 17.01.2017 15:28 # blackdreamer
    у фанов щелсей аж хуй со рта выпал
    толку то , собака уже внес дизмораль
    минус чемпик

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  7. reddevil13 17.01.2017 15:28 # reddevil13
    Я в FUT тоже отказался от покупки Диего Косты

    Источник: http://fapl.ru/posts/52587/

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  8. selfish 17.01.2017 15:25 # selfish
    1.Байи
    2.Луис
    3.Вертонген
    4.Смоллинг
    5.Косельни
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    11.Паулиста
    12.Матип
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    14.Ловрен

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  9. gio 17.01.2017 15:14 # gio
    Ахахахаха фото песец) Костян к ноге барина,

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  10. gusto 17.01.2017 15:13 # gusto
    Фалькао тож дятел какой-то. Монако ж на чемпик идет, плюс в лч думаю пободаются.
    А с костой история дурная вышла. И репутацию себе подпортил и покупать его уже не хотят. Крч, летом за 100 продать!
    А если нет, то и пох, во всяком случае он не бунтовал как пайе. Тащи, костян, тащи!

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  11. gidro-met 17.01.2017 15:09 # gidro-met
    Вот теперь порядок. Сцук, Юхуууиии!!!

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  12. quart 17.01.2017 15:07 # quart
    Хахахаха Цюаньзини сранные

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  13. admob 17.01.2017 15:07 # admob
    Абрамыч топчик. Такс, надо спуливать собаку в конце сезона. Вместе с куртуа

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  14. shmit 17.01.2017 15:02 # shmit
    браво Роман Аркадьевич

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