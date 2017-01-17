"Тяньцзинь Цюаньцзянь" отказался от покупки Диего Косты

Владелец "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Шу Юхуи сообщил, что его клуб отказался от приобретения нападающего "Челси" Диего Косты.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил Косте роскошный контракт с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год. Согласно слухам, это обстоятельство даже послужило причиной ссоры 28-летнего испанца со своим тренером по "Челси" Антонио Конте.



Однако "синие" отказались продавать своего лучшего бомбардира в январе, а ждать до окончания английского сезона китайский клуб оказался не готов.



Еще одной причиной, почему "Тяньцзинь Цюаньцзянь" решил завершить свой интерес к Диего, стали планы китайских футбольных чиновников ограничить неконтролируемые траты своих клубов.



"Если бы лимит остался 4+1, как это было раньше, то мы бы совершили большие инвестиции в этом году, но теперь, как кажется, лимит сократят до трех иностранных игроков".



"Эта ситуация заставила нас изменить свои планы насчет приобретений. Слухи насчет Косты были правдой, мы бы хотели его заполучить. Мы значительно продвинулись в переговорах, а также сделали предложение насчет Кавани".



"Мы не могли позволить себе ждать половину сезона. Мы интересовались многими нападающими, сделали предложение насчет Бензема, но новые правила делают нас беспомощными".



"Несколько дней назад ко мне приезжал (агент Жорже) Мендеш, и мы обсуждали планы насчет Косты. К тому времени мы уже договорились о приобретении двух игроков, Фалькао и Рауля Хименеса. Их контракты были согласованы, цена была хорошей".



"Контракты составлены, игроки готовы их подписать, а затем мы узнаем насчет зарплатных лимитов и ограничений на иностранных игроков, поэтому это заставило нас оказаться от своих дальнейших планов", — сообщил Шу Tianjin TV.