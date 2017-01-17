Жиру не променяет "Арсенал" на Китай
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заверил, что не променяет лондонский клуб на Китай - по крайней мере, пока не выиграет с "канонирами" Премьер-Лигу.
На прошлой неделе 30-летний Жиру поставил точку в вопросе своего будущего, заключив новый контракт с "канонирами" наряду с защитником Лораном Косьелни и полузащитником Франсисом Кокеленом.
В это же время лучший бомбардир Премьер-Лиги Диего Коста получил выгодное предложение из Китая, после чего устроил конфликт с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Оливье понимает мотивы своего коллеги по амплуа, но покидать "Арсенал" пока не планирует.
"Я могу понять игроков, которые уехали в Китай или на полном серьезе рассматривают предложения о переезде. Но если вы спросите меня, хочу ли я уехать прямо сейчас, я отвечу вам: "Нет".
"Победа в Премьер-Лиге остается моей главной целью, поэтому переезд возможен только тогда, когда мы выиграем титул с "Арсеналом", - приводит слова Жиру Sky Sports.
17.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
правильно, как можно променять ландан на вонючий китай, простите за грубость
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Да скорее абраша станет нищим, или его за воровство в особо крупных закроют, чем арсенал станет чемпионом!
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Оно и понятно:
https://m.lenta.ru/articles/2014/08/06/gaychina/
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Арсенал > Китай
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Посмотрим, уверен что уедет, если предложат
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