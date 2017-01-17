Жиру не променяет "Арсенал" на Китай

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заверил, что не променяет лондонский клуб на Китай - по крайней мере, пока не выиграет с "канонирами" Премьер-Лигу.

На прошлой неделе 30-летний Жиру поставил точку в вопросе своего будущего, заключив новый контракт с "канонирами" наряду с защитником Лораном Косьелни и полузащитником Франсисом Кокеленом.



В это же время лучший бомбардир Премьер-Лиги Диего Коста получил выгодное предложение из Китая, после чего устроил конфликт с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Оливье понимает мотивы своего коллеги по амплуа, но покидать "Арсенал" пока не планирует.



"Я могу понять игроков, которые уехали в Китай или на полном серьезе рассматривают предложения о переезде. Но если вы спросите меня, хочу ли я уехать прямо сейчас, я отвечу вам: "Нет".



"Победа в Премьер-Лиге остается моей главной целью, поэтому переезд возможен только тогда, когда мы выиграем титул с "Арсеналом", - приводит слова Жиру Sky Sports.