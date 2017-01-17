Жиру не променяет "Арсенал" на Китай

Оливье Жиру Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заверил, что не променяет лондонский клуб на Китай - по крайней мере, пока не выиграет с "канонирами" Премьер-Лигу.

На прошлой неделе 30-летний Жиру поставил точку в вопросе своего будущего, заключив новый контракт с "канонирами" наряду с защитником Лораном Косьелни и полузащитником Франсисом Кокеленом.

В это же время лучший бомбардир Премьер-Лиги Диего Коста получил выгодное предложение из Китая, после чего устроил конфликт с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Оливье понимает мотивы своего коллеги по амплуа, но покидать "Арсенал" пока не планирует.

"Я могу понять игроков, которые уехали в Китай или на полном серьезе рассматривают предложения о переезде. Но если вы спросите меня, хочу ли я уехать прямо сейчас, я отвечу вам: "Нет".

"Победа в Премьер-Лиге остается моей главной целью, поэтому переезд возможен только тогда, когда мы выиграем титул с "Арсеналом", - приводит слова Жиру Sky Sports.



Метки Арсенал, Жиру

Автор foxmcfc   

Дата 17.01.2017 14:00

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  1. mancunia-planet 17.01.2017 14:05 # mancunia-planet
    правильно, как можно променять ландан на вонючий китай, простите за грубость

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  2. m9icl-luk 17.01.2017 14:04 # m9icl-luk
    Да скорее абраша станет нищим, или его за воровство в особо крупных закроют, чем арсенал станет чемпионом!

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  3. aristarh-overeem 17.01.2017 14:01 # aristarh-overeem
    Оно и понятно:
    https://m.lenta.ru/articles/2014/08/06/gaychina/

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  4. parfirchik 17.01.2017 14:00 # parfirchik
    Арсенал > Китай

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  5. dred 17.01.2017 14:00 # dred
    Посмотрим, уверен что уедет, если предложат

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