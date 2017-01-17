Гвардиола планирует избавиться от 13 игроков
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола планирует устроить массовую чистку состава, избавившись от 13 игроков следующим летом.
Сокрушительное поражение от "Эвертона" (4:0) в минувшие выходные убедило Гвардиолу внести существенные изменения в состав команды по окончании сезона. Как сообщает The Telegraph, клуб с "Этихад" могут покинуть сразу 13 игроков.
В их число входят сразу шесть футболистов, чьи контракты истекают грядущим летом: Яя Туре, Вилли Кабальеро, Пабло Сабалета, Гаэль Клиши, Бакари Санья и Хесус Навас. Проследовать вслед за ними рискуют Александр Коларов, а также выступающие в других клубах на правах аренды Джо Харт, Эльяким Мангала, Вильфрид Бони и Самир Насри.
На их место Гвардиола собирается пригласить двух центральных защитников, двух фланговых защитников, а также вратаря, полузащитника и нападающего. По информации источника, приоритетной целью "горожан", например, стал Райан Бертран из "Саутгемптона".
Если верить авторитетному изданию, то на карандаше у "Сити" находятся еще несколько кандидатур: Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона", Пьер-Эмерик Обамеянг из "Боруссии", а также Алексис Санчес из "Арсенала".
17.01.2017 13:00
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физорг пошел в пике
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облажался он как тренер
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физруки они такие, всю команду купит и буде побеждать, потом он станет топом и мега коучем, короче лах!
вот повезет середнякам вроде стоука, му и борнмута, урвать таких полутопарей перед пенсий свободными агентами!
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Вся защита вместе с Браво аут епт, даже Харт удачней в раме стоял а этот дворовые голы пропускает )
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харта надо оставить, браво надо продать
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Гений
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а не проще от него самого избавиться, наверное дешевле будет!)))))
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В принципе выделенные 250 млн на лето ему хватят
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Обновит состав летом, и ещё сезон - полтора будет состав наигрывать, попутно ничего не выигрывая.
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а я так надеялся увидеть Коларова в опорной зоне
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Кабальеро можно пригласить на лавку.
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Эхлиль эль бахлиль - вот что за xyйня, Мансур? Шлите вы его просто наxyй.
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ну а месси то, месси на карандаше у них?
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Он решил основу баварии купить что ли?
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