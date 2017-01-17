Гвардиола планирует избавиться от 13 игроков

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола планирует устроить массовую чистку состава, избавившись от 13 игроков следующим летом.

Сокрушительное поражение от "Эвертона" (4:0) в минувшие выходные убедило Гвардиолу внести существенные изменения в состав команды по окончании сезона. Как сообщает The Telegraph, клуб с "Этихад" могут покинуть сразу 13 игроков.

В их число входят сразу шесть футболистов, чьи контракты истекают грядущим летом: Яя Туре, Вилли Кабальеро, Пабло Сабалета, Гаэль Клиши, Бакари Санья и Хесус Навас. Проследовать вслед за ними рискуют Александр Коларов, а также выступающие в других клубах на правах аренды Джо Харт, Эльяким Мангала, Вильфрид Бони и Самир Насри.

На их место Гвардиола собирается пригласить двух центральных защитников, двух фланговых защитников, а также вратаря, полузащитника и нападающего. По информации источника, приоритетной целью "горожан", например, стал Райан Бертран из "Саутгемптона".

Если верить авторитетному изданию, то на карандаше у "Сити" находятся еще несколько кандидатур: Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона", Пьер-Эмерик Обамеянг из "Боруссии", а также Алексис Санчес из "Арсенала".



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 17.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2886

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Последние комментарии:




  1. osivori 17.01.2017 14:04 # osivori
    физорг пошел в пике

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  2. podpolkovnik 17.01.2017 13:52 # podpolkovnik
    облажался он как тренер

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  3. karnivool 17.01.2017 13:49 # karnivool
    физруки они такие, всю команду купит и буде побеждать, потом он станет топом и мега коучем, короче лах!
    вот повезет середнякам вроде стоука, му и борнмута, урвать таких полутопарей перед пенсий свободными агентами!

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  4. kalei 17.01.2017 13:46 # kalei
    Вся защита вместе с Браво аут епт, даже Харт удачней в раме стоял а этот дворовые голы пропускает )

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  5. anuarmc 17.01.2017 13:43 # anuarmc
    харта надо оставить, браво надо продать

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  6. gusto 17.01.2017 13:42 # gusto
    Гений

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  7. karnivool 17.01.2017 13:41 # karnivool
    а не проще от него самого избавиться, наверное дешевле будет!)))))

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  8. wearechelsea 17.01.2017 13:40 # wearechelsea
    В принципе выделенные 250 млн на лето ему хватят

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  9. udaff 17.01.2017 13:39 # udaff
    Обновит состав летом, и ещё сезон - полтора будет состав наигрывать, попутно ничего не выигрывая.

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  10. braille 17.01.2017 13:32 # braille
    а я так надеялся увидеть Коларова в опорной зоне

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  11. chelsea88 17.01.2017 13:25 # chelsea88
    Кабальеро можно пригласить на лавку.

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  12. sisyazavr 17.01.2017 13:12 # sisyazavr
    Эхлиль эль бахлиль - вот что за xyйня, Мансур? Шлите вы его просто наxyй.

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  13. j-silver 17.01.2017 13:08 # j-silver
    ну а месси то, месси на карандаше у них?

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  14. dred 17.01.2017 13:07 # dred
    Он решил основу баварии купить что ли?

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