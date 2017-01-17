Гвардиола планирует избавиться от 13 игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола планирует устроить массовую чистку состава, избавившись от 13 игроков следующим летом.

Сокрушительное поражение от "Эвертона" (4:0) в минувшие выходные убедило Гвардиолу внести существенные изменения в состав команды по окончании сезона. Как сообщает The Telegraph, клуб с "Этихад" могут покинуть сразу 13 игроков.



В их число входят сразу шесть футболистов, чьи контракты истекают грядущим летом: Яя Туре, Вилли Кабальеро, Пабло Сабалета, Гаэль Клиши, Бакари Санья и Хесус Навас. Проследовать вслед за ними рискуют Александр Коларов, а также выступающие в других клубах на правах аренды Джо Харт, Эльяким Мангала, Вильфрид Бони и Самир Насри.



На их место Гвардиола собирается пригласить двух центральных защитников, двух фланговых защитников, а также вратаря, полузащитника и нападающего. По информации источника, приоритетной целью "горожан", например, стал Райан Бертран из "Саутгемптона".



Если верить авторитетному изданию, то на карандаше у "Сити" находятся еще несколько кандидатур: Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона", Пьер-Эмерик Обамеянг из "Боруссии", а также Алексис Санчес из "Арсенала".