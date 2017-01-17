Маццарри не грозит увольнение из "Уотфорда"

Вальтеру Маццарри не грозит увольнение с поста главного тренера "Уотфорда", несмотря на плохие результаты.

В шести последних матчах Премьер-Лиги "шершни" не одержали ни одной победы, набрав только четыре очка из 24 возможных и опустившись на 14-ю позицию в таблице.



Тем не менее, семья Поццо, владеющая клубом, сохраняет доверие к 55-летнему итальянцу, который был приглашен лишь прошлым летом на место уволенного Кике Санчеса Флореса.



Несмотря на ухудшение результатов, "Уотфорд" сохраняет некоторый запас прочности, имея пять очков преимущества над зоной вылета. Боссы клуба по-прежнему верят, что Вальтер сможет продлить их прописку в Премьер-Лиге.



"Владельцы обеспокоены своей позицией в лиге, но они на 100 процентов верят, что Вальтер является правильным человеком, чтобы избавить их от беды".



"Он подписал Тома Клеверли на правах аренды и, вероятно, совершит еще несколько приобретений в предстоящие дни. Его внимание к деталям, посвящаемые работе часы, уважение со стороны игроков и обширные связи в футболе делают его абсолютно подходящим человеком, чтобы оставить "Уотфорд" в Премьер-Лиге".



"Он совершенствует свой английский каждую неделю. В Премьер-Лиге так много хороших тренеров, но владельцы клуба считают, что их собственный не уступает в таланте остальным", — цитирует свой источник в руководстве "Уотфорда" Sky Sports.