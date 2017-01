Светская хроника за вторник

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" готовят 100-миллионные предложения. "Вест Хэм" снизил цену за Димитри Пайе. С "Ливерпуля" могут снять очки за использование Жоэля Матипа. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Сити" вступил в переговоры с Лионелем Месси и сообщил "Барселоне" о своей готовности заплатить 100 миллионов фунтов за аргентинскую суперзвезду. Самому игроку предложена зарплата в 800 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Грядущим летом Хосеп Гвардиола получит 250 млн. фунтов на трансферы. (Daily Star)



"Сити" решил сохранить полузащитника Фабиана Дельфа, которым интересовался "Вест Бромвич". (Birmingham Mail)



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сделал голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа своей трансферной целью номер один на грядущее лето. (Don Balon)



После окончания этого сезона "Юнайтед" предложит 100 млн. фунтов "Атлетико" за нападающего Антуана Гризманна. (The Sun)



"Лион" улучшил до 13 млн. фунтов свое предложение о покупке вингера "Юнайтед" Мемфиса Депая, но снова получил отказ. (Daily Mail)



"Юнайтед" следит за 19-летним левым защитником "Селтика" Кираном Тирни. (Daily Mirror)



Нападающий "Челси" Диего Коста вызывает интерес со стороны "Барселоны" и своего бывшего клуба "Атлетико". (The Independent)



"Мидлсбро" заплатит "Челси" 10 млн. фунтов за нападающего Патрика Бэмфорда. (Daily Mirror)



За те же 10 млн. фунтов "Мидлсбро" продаст Гастона Рамиреса в "Лестер" и пригласит на его место Бояна Кркича из "Стоука". (The Sun)



Бывший вингер "Челси" Гаэль Какута может оставить Китай ради приглашения из "Суонси". (L'Equipe)



"Ливерпуль" не отпустит вингера Шейи Оджо в аренду. (Liverpool Echo)



Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайе согласен на понижение зарплаты ради возвращения в "Марсель". (BBC Radio 5)



"Вест Хэм" готов отпустить Пайе в "Марсель" за 30 млн. фунтов. (The Sun)



"Вест Хэм" и "Сандерленд" интересуются нападающим "Лидса" Крисом Вудом, которого клуб Чемпионшипа оценил в 15 млн. фунтов. (ESPN)



"Милан" и "Эвертон" продолжают переговоры насчет переезда вингера Жерара Деулофеу в клуб Серии А. (Daily Mail)



"Лестер" готов завершить интерес к защитнику "Сассуоло" и сборной Италии Франческо Ачерби. (Daily Mail)



"Лестер" отклонил запрос "Малаги" насчет защитника Лукаса Эрнандеса. (Sky Sports)



"Халл" сделал запрос насчет нападающего "Фенербахче" Эммануэля Эменике. (Turkish-Football)



"Уотфорд" близок к аренде нападающего "Фиорентины" Мауро Сарате. (Daily Mirror)



Другое



15-летний сын Маурисио Почеттино был зачислен в академию "Тоттенхэма". (Daily Mail)



Использование Жоэля Матипа может привести к снятию очков с "Ливерпуля" в Премьер-Лиге. (Daily Mirror)



FA рассматривает вопрос о введении наказаний за симуляцию на основании изучения видеоповторов. (The Times)



Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Голд выступил за отмену зимнего трансферного окна. (Daily Mirror)



Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун признался, что не может вспомнить ни одного классного сейва в исполнении голкипера "Сити" Клаудио Браво в этом сезоне. (Daily Mail)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд разбил свой Mercedes стоимостью 60 тыс. фунтов, возвращаясь домой после тренировки. (The Sun)



Гари Кэхилл назвал своего партнера по "Челси" Джона Терри "королем социальных сетей". (Evening Standard)