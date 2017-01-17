Мустафи рассказал о роли Венгера в своем переходе в "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи признался, что персона главного тренера Арсена Венгера была важным фактором, почему он согласился на переход к "канонирам" прошлым летом.

Чтобы пригласить игрока сборной Германии из "Валенсии", "Арсеналу" потребовалось выложить 35 миллионов фунтов, однако с тех пор Шкодран не дал ни единого повода пожалеть о потраченных деньгах, сформировав надежную связку в центре обороны с Лораном Косьелни.



24-летний Мустафи рад, что в лице "Арсенала" обрел стабильный и устоявшийся клуб и теперь надеется, что Венгер, сыгравший важную роль в его переходе, продлит свой истекающий контракт.



"Иногда ты не знаешь, насколько хорош тренер, если не работаешь с ним на ежедневной основе. Тот факт, что он так долго является тренером "Арсенала", а клуб обладает устоявшейся структурой, был важен для меня".



"Когда я играл за "Валенсию" и "Сампдорию", то каждые 12 месяцев у меня появлялся новый тренер, и это сложно, потому что каждый раз тебе приходится привыкать к новому тренеру, новым идеям, другому стилю футбола".



"Когда я пришел сюда, где тренер работает уже 20 лет, то знал, что смогу освоиться здесь и стать частью команды. Так было гораздо проще. Надеюсь, он не уйдет, но он должен принять это решение. Поэтому посмотрим", — сообщил Мустафи Goal.