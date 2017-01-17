Миньоле: "Я здесь, чтобы быть первым номером"

Симон Миньоле Отвоевав место в стартовом составе, голкипер Симон Миньоле заявил, что связывает свое будущее с "Ливерпулем".

Несколько последних месяцев Симон провел на лавке запасных, неоднократно говоря, что не будет мириться с ролью резервиста. Эти слова поставили под вопрос будущее 28-летнего бельгийца в мерсисайдском клубе.

Однако грубейшие ошибки Лориса Кариуса в матчах против "Борнмута" и "Вест Хэма" позволили Миньоле вернуться в ворота, и с тех пор экс-голкипер "Сандерленда" действует практически безошибочно. Как признается сам Симон, он хочет остаться в "Ливерпуле" и не боится конкуренции.

"Конкуренция — это хорошая вещь. На протяжении всей моей карьеры конкуренция делала меня только сильнее. Это важно, чтобы конкуренция была, особенно в таком большом клубе, как "Ливерпуль". Лорис хорошо сыграл против "Саутгемптона" (в Кубке Лиги). Однако я не чувствую, что сейчас должен что-то доказывать".

"Возможно, несколько лет назад я бы и подумал: "Одна ошибка, и я могу потерять место в команде". Однако больше я не думаю таким образом. Я просто думаю о своей собственной игре и том, как я могу помочь команде".

"В прошлом году я заключил контракт на пять с половиной лет. Это говорит обо всем. Я здесь, чтобы быть первым номером, и я хочу остаться здесь", — сообщил Миньоле Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 547

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  1. melwood-lfc 17.01.2017 09:35 # melwood-lfc
    летом на выход, соре
    Уорд с аренды возвращается и на него большие надежды

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  2. largo-winch 17.01.2017 09:33 # largo-winch
    Лишь бы Клопп его не загубил

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  3. sausage 17.01.2017 09:28 # sausage
    Миньоле реально опытней и круче Кариуса, но как по мне, так важнее определиться с основным кипером окончательно. Даже если Клопп предпочтёт молодого, то пусть поставит его и точка, и пусть наигрывается, хоть с ошибками и косяками, но набирается опыта. Так-то талантливый парень. А то эта хуеверть с вратарями ни к чему хорошему не приведёт.

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  4. j-silver 17.01.2017 09:19 # j-silver
    миноле будет доминировать, миноле будет унижать

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  5. stepan-jam-boss 17.01.2017 09:14 # stepan-jam-boss
    Играет в разы лучше Кариеса. Этот трансфер ошибка Клоппа

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  6. electric 17.01.2017 09:09 # electric
    >куртоис
    >дегей
    >лорис

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  7. mcferson-42 17.01.2017 09:08 # mcferson-42
    ну при таком сменщике то понятно

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  8. batsmashina 17.01.2017 09:02 # batsmashina
    Отвоевал место у мешка и радуется. Попробуй отвоюй его у Куртуа в сборной

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