Миньоле: "Я здесь, чтобы быть первым номером"

Отвоевав место в стартовом составе, голкипер Симон Миньоле заявил, что связывает свое будущее с "Ливерпулем".

Несколько последних месяцев Симон провел на лавке запасных, неоднократно говоря, что не будет мириться с ролью резервиста. Эти слова поставили под вопрос будущее 28-летнего бельгийца в мерсисайдском клубе.



Однако грубейшие ошибки Лориса Кариуса в матчах против "Борнмута" и "Вест Хэма" позволили Миньоле вернуться в ворота, и с тех пор экс-голкипер "Сандерленда" действует практически безошибочно. Как признается сам Симон, он хочет остаться в "Ливерпуле" и не боится конкуренции.



"Конкуренция — это хорошая вещь. На протяжении всей моей карьеры конкуренция делала меня только сильнее. Это важно, чтобы конкуренция была, особенно в таком большом клубе, как "Ливерпуль". Лорис хорошо сыграл против "Саутгемптона" (в Кубке Лиги). Однако я не чувствую, что сейчас должен что-то доказывать".



"Возможно, несколько лет назад я бы и подумал: "Одна ошибка, и я могу потерять место в команде". Однако больше я не думаю таким образом. Я просто думаю о своей собственной игре и том, как я могу помочь команде".



"В прошлом году я заключил контракт на пять с половиной лет. Это говорит обо всем. Я здесь, чтобы быть первым номером, и я хочу остаться здесь", — сообщил Миньоле Liverpool Echo.