Миньоле: "Я здесь, чтобы быть первым номером"
Отвоевав место в стартовом составе, голкипер Симон Миньоле заявил, что связывает свое будущее с "Ливерпулем".
Несколько последних месяцев Симон провел на лавке запасных, неоднократно говоря, что не будет мириться с ролью резервиста. Эти слова поставили под вопрос будущее 28-летнего бельгийца в мерсисайдском клубе.
Однако грубейшие ошибки Лориса Кариуса в матчах против "Борнмута" и "Вест Хэма" позволили Миньоле вернуться в ворота, и с тех пор экс-голкипер "Сандерленда" действует практически безошибочно. Как признается сам Симон, он хочет остаться в "Ливерпуле" и не боится конкуренции.
"Конкуренция — это хорошая вещь. На протяжении всей моей карьеры конкуренция делала меня только сильнее. Это важно, чтобы конкуренция была, особенно в таком большом клубе, как "Ливерпуль". Лорис хорошо сыграл против "Саутгемптона" (в Кубке Лиги). Однако я не чувствую, что сейчас должен что-то доказывать".
"Возможно, несколько лет назад я бы и подумал: "Одна ошибка, и я могу потерять место в команде". Однако больше я не думаю таким образом. Я просто думаю о своей собственной игре и том, как я могу помочь команде".
"В прошлом году я заключил контракт на пять с половиной лет. Это говорит обо всем. Я здесь, чтобы быть первым номером, и я хочу остаться здесь", — сообщил Миньоле Liverpool Echo.
17.01.2017 09:00
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Последние комментарии:
летом на выход, соре
Уорд с аренды возвращается и на него большие надежды
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Лишь бы Клопп его не загубил
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Миньоле реально опытней и круче Кариуса, но как по мне, так важнее определиться с основным кипером окончательно. Даже если Клопп предпочтёт молодого, то пусть поставит его и точка, и пусть наигрывается, хоть с ошибками и косяками, но набирается опыта. Так-то талантливый парень. А то эта хуеверть с вратарями ни к чему хорошему не приведёт.
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миноле будет доминировать, миноле будет унижать
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Играет в разы лучше Кариеса. Этот трансфер ошибка Клоппа
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>куртоис
>дегей
>лорис
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ну при таком сменщике то понятно
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Отвоевал место у мешка и радуется. Попробуй отвоюй его у Куртуа в сборной
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