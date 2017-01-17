Переход Дженкинсона в "Кристал Пэлас" под угрозой срыва

Наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс сообщил, что переход в его клуб защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона находится под вопросом из-за отсутствия договоренности с агентом игрока.

"Орлы", ведущие поиски усиления на вторую половину сезона, достаточно быстро заручились согласием "Арсенала" отпустить 24-летнего Дженкинсона в аренду, однако сам Карл желает сохранить свою нынешнюю зарплату в 40 тысяч фунтов при смене клуба, и это является помехой к сделке.



"Думаю, этот переход зависит от переговоров между нашим президентом и агентом игрока. И хотя у нас уже есть договоренность с "Арсеналом", договориться с игроком пока не удалось. Поэтому, как говорится, этот переход висит на волоске", — цитирует Эллардайс Sky Sports.



Также Большой Сэм сообщил, что приоритетным рынком для "Пэлас" в это окно является европейский, а не внутренний английский — клуб предпочитает искать новичков за пределами страны.



"Мы все еще ведем поиски игроков. Мы исколесили страну и теперь больше ориентированы на европейский рынок. Во многом это связано с ценой на игроков в этой стране. Эти игроки стоят по-настоящему дорого".



"Кто-то сказал мне: "Ты потратил кучу денег на Шлюппа". Это не так. Это очень мало относительно того, сколько тратят остальные, и во сколько они оценивают своих игроков", — добавил Эллардайс.