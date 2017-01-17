Ван Галь закончил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь фактически объявил о завершении карьеры, признавшись, что вряд ли возьмется за новую работу в силу семейных обстоятельств.

Напомним, 65-летний голландец находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Юнайтед" за год до истечения своего контракта, изначально рассчитанного на три года.



С тех пор Луи отклонил уже немало предложений, в том числе от китайского клуба, который был готов заплатить ему 44 миллиона фунтов за три года. Скорее всего, работа с "красными дьяволами" так и останется последней в богатой тренерской карьере Ван Галя.



"Я бы мог отправиться в Китай, но я все еще здесь. Столь многое произошло в моей семье. Изначально я думал, что, возможно, закончу тренировать, затем я думал, что уйду в творческий отпуск на неопределенное время, а теперь я снова думаю, что не вернусь к тренерской работе", — сообщил Ван Галь De Telegraaf.



Также экс-наставник "Аякса", "Барселоны", "Баварии" и сборной Голландии признался, что считает Кубок Англии, завоеванный в своем заключительном матче в "Юнайтед", главным трофеем в своей карьере.



"Заключительные шесть месяцев в "Юнайтед", при тех обстоятельствах, были такими сложными. Именно поэтому выигранный трофей, Кубок Англии, я считаю главным в своей карьере".



"Я чувствовал себя как на казни, моя голова была в петле шесть месяцев, а английские медиа были моим палачом. И даже в таких обстоятельствах мне удавалось вдохновлять игроков "Юнайтед" каждый день".



"Финал Кубка Англии стал настоящей кульминацией. Мы заканчивали матч вдесятером, и нам требовалось забить в экстра-таймах. И когда ты преодолеваешь все это и в конце получаешь трофей, то это невероятно", — добавил Ван Галь.