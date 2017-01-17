"Челси" готов продать Косту, но только летом

"Челси" не продаст нападающего Диего Косту в январе, но по окончании сезона игрок сможет удовлетворить свое желание и покинуть "Стэмфорд Бридж".

Напомним, на прошлой неделе 28-летний испанец поругался со своим наставником Антонио Конте, занявшим сторону клубного персонала в споре с Диего по поводу серьезности его проблем со спиной. Это случилось на фоне слухов о том баснословном предложении, которое Коста получил из Китая.



В понедельник, когда игроки первой команды "синих" отдыхали после матча Премьер-Лиги против "Лестера", Коста тренировался в одиночестве. На этой неделе Конте продолжит наблюдать за состоянием тела и духа Диего, но никаких переговоров с глазу на глаз проводить не планирует.



Как утверждает The Telegraph, Конте не собирается искать индивидуальный подход даже к такому важному игроку, как Коста. Если Диего не сможет решить свои проблемы со здоровьем и привести в порядок мысли, то Антонио будет и дальше играть без Диего.



Сообщается, что владелец "Челси" Роман Абрамович полностью поддерживает Конте в этой непростой ситуации. Итальянский тренер в свою очередь не хочет удерживать Диего против его воли, но продажа Косты сейчас стала бы большим ударом по шансам "синих" выиграть Премьер-Лигу.



Поэтому Конте будет готов отпустить Косту только по окончании сезона и только в том случае, если ему удастся найти равноценную замену Диего. В этой связи "Челси" может возобновить свой интерес к Альваро Морате и Ромелу Лукаку или постараться переманить Антуана Гризманна.