Кристиан Бентеке не собирается в ПСЖ
Агент нападающего Кристиана Бентеке опроверг интерес к своему клиенту со стороны ПСЖ, заверив, что игрок не покинет "Кристал Пэлас" в это трансферное окно.
Согласно слухам в прессе, новый главный тренер "орлов" Сэм Эллардайс открыт к продаже своего бельгийского бомбардира, чтобы вырученные деньги потратить на укреплении более проблемных позиций, нежели нападение.
Ранее в январе экс-нападающего "Астон Виллы" и "Ливерпуля" связывали с переездом в Китай, а в минувший уикенд пресса заговорила об интересе к 26-летнему Бентеке со стороны ПСЖ. Однако на самом деле Кристиан никуда уходить не собирается.
"Как и вы, я тоже читал об этом, однако в этот период всегда существует множество слухов, а представители ПСЖ не вступали в контакт со мной напрямую или косвенно. Игрок на 100 процентов сосредоточен на проекте "Кристал Пэлас", — сообщил агент Эрис Кисмет L'Equipe.
17.01.2017 00:05
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