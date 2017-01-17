Кристиан Бентеке не собирается в ПСЖ

Агент нападающего Кристиана Бентеке опроверг интерес к своему клиенту со стороны ПСЖ, заверив, что игрок не покинет "Кристал Пэлас" в это трансферное окно.

Согласно слухам в прессе, новый главный тренер "орлов" Сэм Эллардайс открыт к продаже своего бельгийского бомбардира, чтобы вырученные деньги потратить на укреплении более проблемных позиций, нежели нападение.



Ранее в январе экс-нападающего "Астон Виллы" и "Ливерпуля" связывали с переездом в Китай, а в минувший уикенд пресса заговорила об интересе к 26-летнему Бентеке со стороны ПСЖ. Однако на самом деле Кристиан никуда уходить не собирается.



"Как и вы, я тоже читал об этом, однако в этот период всегда существует множество слухов, а представители ПСЖ не вступали в контакт со мной напрямую или косвенно. Игрок на 100 процентов сосредоточен на проекте "Кристал Пэлас", — сообщил агент Эрис Кисмет L'Equipe.