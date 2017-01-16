Погба проигнорировал испанских грандов ради МЮ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что проигнорировал интерес "Барселоны" и "Реала" ради возвращения на "Олд Траффорд".
Выложив 89 миллионов фунтов за Погба прошлым летом и сделав его самым дорогим игроком в истории футбола, "красные дьяволы" вернули 23-летнего француза, сбежавшего в "Ювентус" в 2012 году.
По словам самого Поля, ему поступали предложения от "Барселоны" и "Реала", но возвращение на "Олд Траффорд" было слишком соблазнительным вызовом, чтобы от него отказываться.
"Это большой вызов. Я мог уйти в "Барселону" или "Реал", которые были заинтересованы во мне, но решил вернуться в "Юнайтед". Сердце подсказало мне, что нужно двигаться в этом направлении. Что-то внутри меня подтолкнуло к переезду именно в Манчестер".
"Я хочу побеждать с "Юнайтед". Я никогда ничего не выигрывал с этой командой. Знаю, что последние сезоны складывались для клуба непросто, но я хочу чтобы "Манчестер Юнайтед" вернулся на те лидерские позиции, на которых был раньше. Моя задача сделать так, чтобы МЮ снова стал великим".
"Я не думаю о своей трансферной стоимости. Я просто могу играть в футбол, это самое главное. Я вовсе не счастлив от того, что являюсь самым дорогим игроком мира, я забыл об этом, мне все равно", - цитирует Погба SRF Sport.
16.01.2017 22:00
Просмотров: 828
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а испанские гранды знают об этом?
(ответить)
Хорошо и сделал. Понторез и деревенские быдлаки отлично дополняют друг друга.
(ответить)
Заткните эту зазнавшуюся пог макаку
(ответить)
Китай предложит 200 и пох на сердце
(ответить)
грамотно рассуждает ,молодец, нужно прислушиваться к сердцу
(ответить)
лол как будто они тоже были готовы за него заплатить 100 миллионов.
(ответить)
погба проигнорировал трофеи ради мю
ниже шутка про лфц
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий