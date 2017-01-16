Погба проигнорировал испанских грандов ради МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что проигнорировал интерес "Барселоны" и "Реала" ради возвращения на "Олд Траффорд".

Выложив 89 миллионов фунтов за Погба прошлым летом и сделав его самым дорогим игроком в истории футбола, "красные дьяволы" вернули 23-летнего француза, сбежавшего в "Ювентус" в 2012 году.



По словам самого Поля, ему поступали предложения от "Барселоны" и "Реала", но возвращение на "Олд Траффорд" было слишком соблазнительным вызовом, чтобы от него отказываться.



"Это большой вызов. Я мог уйти в "Барселону" или "Реал", которые были заинтересованы во мне, но решил вернуться в "Юнайтед". Сердце подсказало мне, что нужно двигаться в этом направлении. Что-то внутри меня подтолкнуло к переезду именно в Манчестер".



"Я хочу побеждать с "Юнайтед". Я никогда ничего не выигрывал с этой командой. Знаю, что последние сезоны складывались для клуба непросто, но я хочу чтобы "Манчестер Юнайтед" вернулся на те лидерские позиции, на которых был раньше. Моя задача сделать так, чтобы МЮ снова стал великим".



"Я не думаю о своей трансферной стоимости. Я просто могу играть в футбол, это самое главное. Я вовсе не счастлив от того, что являюсь самым дорогим игроком мира, я забыл об этом, мне все равно", - цитирует Погба SRF Sport.