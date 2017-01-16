Погба проигнорировал испанских грандов ради МЮ

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что проигнорировал интерес "Барселоны" и "Реала" ради возвращения на "Олд Траффорд".

Выложив 89 миллионов фунтов за Погба прошлым летом и сделав его самым дорогим игроком в истории футбола, "красные дьяволы" вернули 23-летнего француза, сбежавшего в "Ювентус" в 2012 году.

По словам самого Поля, ему поступали предложения от "Барселоны" и "Реала", но возвращение на "Олд Траффорд" было слишком соблазнительным вызовом, чтобы от него отказываться.

"Это большой вызов. Я мог уйти в "Барселону" или "Реал", которые были заинтересованы во мне, но решил вернуться в "Юнайтед". Сердце подсказало мне, что нужно двигаться в этом направлении. Что-то внутри меня подтолкнуло к переезду именно в Манчестер".

"Я хочу побеждать с "Юнайтед". Я никогда ничего не выигрывал с этой командой. Знаю, что последние сезоны складывались для клуба непросто, но я хочу чтобы "Манчестер Юнайтед" вернулся на те лидерские позиции, на которых был раньше. Моя задача сделать так, чтобы МЮ снова стал великим".

"Я не думаю о своей трансферной стоимости. Я просто могу играть в футбол, это самое главное. Я вовсе не счастлив от того, что являюсь самым дорогим игроком мира, я забыл об этом, мне все равно", - цитирует Погба SRF Sport.



Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 16.01.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 828

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  1. dimon70 16.01.2017 22:56 # dimon70
    а испанские гранды знают об этом?

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  2. gerrard08 16.01.2017 22:41 # gerrard08
    Хорошо и сделал. Понторез и деревенские быдлаки отлично дополняют друг друга.

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  3. largo-winch 16.01.2017 22:27 # largo-winch
    Заткните эту зазнавшуюся пог макаку

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  4. chelsea1983 16.01.2017 22:22 # chelsea1983
    Китай предложит 200 и пох на сердце

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  5. smokekush 16.01.2017 22:07 # smokekush
    грамотно рассуждает ,молодец, нужно прислушиваться к сердцу

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  6. dean-winchester 16.01.2017 22:04 # dean-winchester
    лол как будто они тоже были готовы за него заплатить 100 миллионов.

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  7. rap-woiska 16.01.2017 22:01 # rap-woiska
    погба проигнорировал трофеи ради мю

    ниже шутка про лфц

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