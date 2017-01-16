"Марсель" улучшил предложение по Пайе на один миллион фунтов

"Вест Хэм" отклонил улучшенное — на целый 1 миллион фунтов — предложение "Марселя" о покупке полузащитника Димитри Пайе.

Напомним, на прошлой неделе Пайе сообщил своему наставнику Славену Биличу, что больше не будет играть и тренироваться с "молотобойцами". Это совпало с отказом лондонского клуба на предложение "Марселя" в размере 19 млн. фунтов.



В понедельник президент "Марселя" Жак-Анри Эйро специально прибыл в Лондон, чтобы обсудить ситуацию с руководством "Вест Хэма" и все-таки попробовать согласовать трансфер 29-летнего игрока сборной Франции.



Однако BBC стало известно, что Эйро смог улучшить свое первоначальное предложение только на 1 млн. фунтов, ожидаемо получив в ответ повторный отказ.



The Telegraph, ссылаясь на свой источник в руководстве "Вест Хэма", добавляет, что лондонский клуб чувствует себя "оскорбленным" после проявленной "Марселем" скупости и по-прежнему оценивает Пайе в 40 млн. фунтов.



Более того, "Вест Хэм" все еще надеется, что Димитри возьмется за голову и передумает возвращаться на родину. Пайе будет полностью реабилитирован, если публично извинится за свой поступок, а до тех пор ему предстоит тренироваться с командой U-23.