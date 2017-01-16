Санчес признал свою вину в уклонении от уплаты налогов

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес признал свою вину по уклонению от уплаты налогов в период выступлений за "Барселону", и теперь ему грозит строгое наказание — вплоть до тюремного заключения.

27-летний чилиец стал очередным бывшим или нынешним игроком "Барсы", которых испанские власти заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает Sky Sports, в четверг Алексис виртуально предал перед судом, предоставив свои показания по видеосвязи.



Претензии к Алексису касаются двух денежных переводов на общую сумму в 983,443 евро (866 тыс. фунтов) за использование образа футболиста. Эти деньги Санчес получил не напрямую, а через оффшорную компанию Numidia Trading, зарегистрированную в Мальте, не заплатив налоги.



Еще в начале судебного разбирательства Санчес поспешил заплатить недостающие налоги в бюджет Испании, и это, вкупе с признанием вины, может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.



Добавим, что в недавнем прошлом за аналогичные провинности Лионель Месси был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения условно, а Хавьер Маскерано — к одному году.