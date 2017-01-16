Санчес признал свою вину в уклонении от уплаты налогов
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес признал свою вину по уклонению от уплаты налогов в период выступлений за "Барселону", и теперь ему грозит строгое наказание — вплоть до тюремного заключения.
27-летний чилиец стал очередным бывшим или нынешним игроком "Барсы", которых испанские власти заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает Sky Sports, в четверг Алексис виртуально предал перед судом, предоставив свои показания по видеосвязи.
Претензии к Алексису касаются двух денежных переводов на общую сумму в 983,443 евро (866 тыс. фунтов) за использование образа футболиста. Эти деньги Санчес получил не напрямую, а через оффшорную компанию Numidia Trading, зарегистрированную в Мальте, не заплатив налоги.
Еще в начале судебного разбирательства Санчес поспешил заплатить недостающие налоги в бюджет Испании, и это, вкупе с признанием вины, может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Добавим, что в недавнем прошлом за аналогичные провинности Лионель Месси был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения условно, а Хавьер Маскерано — к одному году.
16.01.2017 21:00
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Последние комментарии:
лишь бы не играть за канониров
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бабло лопатами гребут, а налоги платить не хотят. зажравшиеся уроды.
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На зоне ему несложно будет.
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